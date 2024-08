Hô Chi Minh-Ville, destination la plus recherchée par les touristes australiens

Dans un rapport d'Agoda Vietnam, la société répertorie les cinq destinations les plus recherchées par les Australiens se rendant au Vietnam de juin à août, notamment Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Hanoï, Hôi An et Nha Trang.

Hô Chi Minh-Ville fait partie des destinations les plus recherchées au Vietnam par les touristes australiens.

Alors que la connectivité aérienne se développe entre l'Australie et le Vietnam, la plateforme de voyage numérique Agoda a noté une augmentation des recherches de voyages entre les deux pays. Cela correspond aux données officielles récemment annoncées par l'Autorité nationale vietnamienne du tourisme et Tourism Australia, a déclaré la société.

En examinant les recherches, les informations d'Agoda indiquent une augmentation de 26% d'une année sur l'autre des recherches de destinations vietnamiennes par les Australiens désireux d'échapper à l'hiver de l'hémisphère Sud pour le climat tropical du Vietnam, a ajouté la société.

"C'est formidable d'accueillir des touristes australiens pour découvrir tout ce que le Vietnam a à offrir", a déclaré Lâm Vu, directeur national d'Agoda Vietnam. "Notre pays offre une expérience chaleureuse et accueillante aux voyageurs culturels qui cherchent à profiter de notre cuisine, de nos paysages et de nos villes dynamiques."

"Outre les deux principales destinations Dà Nang, Hôi An et Nha Trang se sont également révélées populaires auprès des voyageurs australiens à la recherche de plages hors saison en plus d'explorer des sites culturels et des centres urbains", a-t-il poursuivi.

Dans l'autre sens, les données d'Agoda indiquent une augmentation de 36% d'une année sur l'autre des recherches d'hébergement par les voyageurs vietnamiens en Australie.

Les voyageurs vietnamiens recherchent des hôtels à Sydney, Melbourne, Perth, Adélaïde et Brisbane.

"C'est une évolution passionnante pour les voyages vietnamiens", a déclaré Lâm Vu. "C'est merveilleux de voir mes compatriotes explorer de nouvelles cultures et expériences dans toute l'Australie."

Son homologue australienne, la directrice nationale d'Agoda, Zsuzsanna Janos, a ajouté : "L'Australie offre une variété d'expériences aux voyageurs vietnamiens. Certains viennent rendre visite à leur famille et à leurs amis - il existe une importante diaspora vietnamienne en Australie, dont près de 30.000 étudiants vietnamiens - tandis que d'autres cherchent à explorer notre faune unique et nos villes multiculturelles. Il existe de nombreuses possibilités de profiter et d'enrichir leur visite, quelle que soit la ville ou la région d'Australie qu'ils visitent."

"Cette augmentation de l’intérêt pour les voyages aller-retour reflète l’attrait croissant et la fascination mutuelle entre nos nations, promettant des expériences inoubliables à tous ceux qui voyagent entre l’Australie et le Vietnam", a-t-elle conclu.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Australie fait partie des dix plus grands marchés du secteur touristique vietnamien.

En 2023, le volume de visiteurs australiens au Vietnam s’est classé au neuvième rang et il a bondi au sixième rang au cours des deux premiers mois de cette année.

Au cours des six premiers mois de 2024, le nombre de visiteurs australiens a augmenté de 119% par rapport à la même période en 2019.

