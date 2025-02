Le Vietnam lance les Human Rights Media Awards pour promouvoir les droits de l'homme

>> Le Vietnam de nouveau candidat au Conseil des droits de l'homme de l'ONU

>> Le PNUD salue l’engagement du Vietnam aux mécanismes internationaux des droits de l'homme

>> Le Vietnam face à la transition démographique : défis et perspectives

Photo : VNA/CVN

Annoncés le 12 février, ces prix récompensent les œuvres médiatiques exceptionnelles qui mettent en lumière les enjeux des droits de l'homme. Organisés par le ministère de l'Information et de la Communication (MIC) en partenariat avec divers ministères et secteurs, les prix visent à honorer les personnes et organisations dont le travail respecte des normes élevées en matière de communication et de journalisme.

Le concours comporte des catégories pour la photographie et la vidéo, et devrait s'étendre à d'autres formats médiatiques à l'avenir. Il est ouvert aux participants vietnamiens et internationaux âgés de 15 ans et plus, à l'exception des membres du jury, des organisateurs et des responsables concernés.

Les candidatures gagnantes seront celles qui illustrent le mieux les efforts et réalisations du Vietnam dans la promotion des droits de l'homme. Ces œuvres doivent communiquer efficacement l’engagement du Vietnam à garantir les libertés fondamentales et les protections juridiques, tout en reflétant les progrès économiques, politiques et sociaux du pays. Les candidatures doivent également avoir un impact à la fois au niveau national et international, afin de favoriser une meilleure compréhension des contributions du Vietnam aux discussions mondiales sur les droits de l’homme.

Les prix seront décernés en trois catégories : premier, deuxième et troisième prix, avec des prix de consolation. Des distinctions supplémentaires seront attribuées aux provinces et villes ayant les taux de participation les plus élevés, ainsi qu'aux candidatures gagnantes. La structure des prix pourra être ajustée chaque année en fonction du volume et de la qualité des candidatures.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de remise des prix se tiendra au quatrième trimestre de chaque année et sera diffusée en direct à la télévision nationale et sur les plateformes numériques.

Les candidatures peuvent être envoyées en ligne via https://happy.vietnam.vn/ ou directement au Département des informations externes du MIC, situé au 115, rue Trân Duy Hung, arrondissement de Câu Giây à Hanoï. L'agence est joignable aux numéros de téléphone : +84 24 37 67 66 66 et +84 24 37 67 62 63.

Outre la mise en valeur des réalisations du Vietnam en matière de droits de l'homme, ces prix visent également à renforcer le rôle du Vietnam dans la promotion des droits de l'homme sur la scène internationale, tout en créant une ressource précieuse pour les communications externes continues.

VNA/CVN