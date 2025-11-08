La confiance des consommateurs américains recule en novembre

L'indice préliminaire de confiance des consommateurs américains publié vendredi 7 novembre par l'Université du Michigan (UM) a chuté à 50,3 dans l'enquête de novembre 2025, en baisse par rapport à l'indice final de 53,6 en octobre dernier et très inférieur à celui de novembre 2024 (71,8).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce chiffre est également inférieur aux attentes du marché, qui tablaient sur 53,2, les consommateurs restant préoccupés par leur emploi et l'inflation.

Par ailleurs, l'indice préliminaire des conditions économiques actuelles a chuté à 52,3 en novembre, en baisse par rapport au chiffre final de 58,6 en octobre et inférieur à celui de novembre dernier (63,9). L'indice des attentes des consommateurs a chuté à 49, en baisse par rapport au chiffre final de 50,3 en octobre et très inférieur à celui de novembre dernier (76,9).

Dans le même temps, les anticipations d'inflation à un an ont légèrement augmenté, passant de 4,6% en octobre à 4,7% en novembre, tandis que les anticipations d'inflation à long terme ont reculé, passant de 3,9% en octobre à 3,6% en novembre.

La confiance des consommateurs a reculé d'environ 6% en novembre, sous l'effet d'une baisse de 17% des finances personnelles actuelles et d'un recul de 11% des prévisions concernant la conjoncture économique pour l'année à venir, a analysé Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs de l'UM.

"Avec l'arrêt des services fédéraux qui dure depuis plus d'un mois, les consommateurs expriment désormais leurs inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles pour l'économie", a-t-elle ajouté.

