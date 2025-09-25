Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique

Le président vietnamien Luong Cuong a rencontré, le 24 septembre au matin (heure locale), le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dans le cadre de son voyage d’affaires aux États-Unis.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique et souhaitait promouvoir le partenariat stratégique global de manière substantielle et approfondie, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et du régime politique de chacun, pour la paix, la stabilité et la prospérité communes.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont échangé sur de nombreux domaines de coopération prioritaires tels que la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, la défense et la sécurité, la science et la technologie, l’éducation ainsi que l’action humanitaire et la réparation des séquelles de la guerre.

Luong Cuong a plaidé pour le maintien des échanges de haut niveau afin de renforcer la confiance mutuelle et ainsi que de traiter de manière efficace les questions d’intérêt commun, notamment le dossier de la fiscalité réciproque. Il a affirmé que le Vietnam accueillait favorablement les investissements des entreprises américaines dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie des semi-conducteurs et la formation de ressources humaines de haute qualité. Il a appelé Washington à reconnaître rapidement Hanoï comme économie de marché et à retirer Hanoï de la liste américaine de contrôle des exportations stratégiques.

Le secrétaire d’État Marco Rubio, de son côté, a souligné que l’administration du président Donald Trump considérait toujours le Vietnam comme l’un de ses partenaires prioritaires dans la région. Il a estimé que le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays devait non seulement être maintenu, mais encore renforcé et rendu plus substantiel, dans un contexte où Hanoï et Washington disposaient de nombreux atouts de coopération dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

Il a affirmé que plus les deux pays coopéreraient étroitement, plus ils ouvriraient de nouvelles perspectives pour leurs relations. Il a réitéré la volonté des États-Unis d’accompagner le Vietnam dans ce processus, dans l’intérêt des peuples des deux nations.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères, Le Hoài Trung, a rencontré Marco Rubio. Il a réaffirmé la volonté de Hanoï d’élargir ses achats de biens américains, en particulier de haute technologie, et de faire avancer les négociations sur un accord de fiscalité réciproque, tout en appelant les États-Unis à prendre en compte les spécificités de l’économie vietnamienne.

Le Hoai Trung a affirmé le souhait du Vietnam de renforcer la coopération avec les États-Unis dans la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme et la cybersécurité. Il a remercié Washington pour son soutien continu aux projets de déminage et de traitement des conséquences de la guerre, qu’il a qualifiés de "pilier important" de la réconciliation et de la consolidation de la confiance entre les deux pays. Il a également remercié les autorités américaines pour leur soutien à la communauté des Américains d’origine vietnamienne et salué ses contributions à la société américaine ainsi qu’au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Marco Rubio a réitéré l’engagement des États-Unis à soutenir un Vietnam "fort, indépendant, résilient et prospère" et à travailler de concert avec Hanoï pour promouvoir des mesures concrètes dans tous les domaines de coopération.

Les deux parties ont enfin discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, convenant de valoriser le rôle central de l’ASEAN et de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Indo-Pacifique.

VNA/CVN