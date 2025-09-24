Dix-huit objectifs majeurs fixés au Congrès de l'organisation du Parti de Tuyên Quang

Le premier Congrès de l'organisation du Parti de Tuyên Quang pour la période 2025-2030 s'est clôturé le 24 septembre par l'adoption d'une résolution visant à faire de Tuyên Quang une province à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 ; et une province développée et à revenu élevé dans la région Nord-Est à l'horizon 2045.

>> Le PM préside une réunion sur les préparatifs du Congrès du Parti à Tây Ninh et Tuyên Quang

>> Tuyên Quang vise le statut de province à revenu élevé d'ici 2045

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a fixé , dont une augmentation du Produit intérieur brut régional à 170.000 milliards de dôngs (6,43 milliards de dollars), un PIB par habitant à 95 millions de dôngs et une croissance annuelle moyenne de 10,5% sur la période 2026-2030. Les recettes budgétaires de l'État devraient atteindre 12.000 milliards de dôngs, le nombre de touristes à 6 millions et la couverture forestière à 62,2%. Le taux de pauvreté devrait diminuer de 3 à 4% par an ; 100% des communes et des arrondissements seront dotés d'infrastructures culturelles et sportives adaptées. Les travailleurs qualifiés représenteront au moins 72% de la population active, dont 30% seront titulaires d'un diplôme ou d'un certificat.

Le congrès a également convenu de cinq tâches clés, de trois avancées majeures et de sept solutions majeures. Il s'agit notamment de construire un Parti et un système politique purs et forts ; de rationaliser et d'améliorer l'efficacité de l'appareil administratif ; d'optimiser le potentiel et les atouts ; de promouvoir l'économie numérique, verte et circulaire ; et de faire du tourisme un secteur phare. La province se concentrera également sur la formation de ressources humaines de haute qualité, le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, le développement des relations extérieures et la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Le congrès a annoncé les décisions relatives au personnel du Bureau politique et du Secrétariat pour la période 2025-2030. Par conséquent, Hâu A Lênh, membre du Comité central du Parti, conservera ses fonctions de secrétaire du Comité provincial du Parti pour la nouvelle période. La délégation provinciale au XIVe Congrès national du Parti comprendra 35 délégués officiels et quatre délégués suppléants.

Dans son discours de clôture, Hâu A Lênh a affirmé que le succès du congrès constituait un événement politique particulièrement important, reflétant la solidarité, la responsabilité et la sagesse de l'ensemble de l'organisation provinciale du Parti, des autorités et de la population de tous les groupes ethniques.

Le responsable a reconnu des lacunes, citant une croissance économique insuffisante, des ressources humaines de faible qualité et des incohérences dans la gestion de l'État dans certains domaines. Il a déclaré que ce sont des questions que l'ensemble de l'organisation du Parti, les autorités et le peuple doivent examiner sérieusement et résoudre résolument dans les temps à venir.

VNA/CVN