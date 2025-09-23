Le chef de l’État préside à New York la célébration des 80 ans de la Fête nationale

Le président vietnamien Luong Cuong et son épouse ont organisé lundi 22 septembre une cérémonie à New York pour célébrer le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025).

Photos : VNA/CVN

Parmi les invités figuraient de hauts fonctionnaires de l’ONU, des dirigeants et des chefs de délégation de nombreux pays participant à la semaine de haut niveau de l’ONU ; des ambassadeurs et des représentants permanents auprès de l’ONU ; des représentants du gouvernement américain, du Congrès et d’entreprises de premier plan, ainsi que d’éminents universitaires, des anciens combattants et des amis ; et des représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

Dans son discours de bienvenue, le chef de l’État vietnamien a rappelé qu’il y a 80 ans, le 2 septembre 1945, sur la place historique Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh proclamait la Déclaration d’indépendance, annonçant au monde la naissance de la République démocratique du Vietnam - aujourd’hui République socialiste du Vietnam - ouvrant ainsi une nouvelle ère d’indépendance et de liberté pour la nation vietnamienne.

Il a affirmé qu’avec résilience, confiance, créativité et unité, le Vietnam avait surmonté d’innombrables défis pour préserver son indépendance, sa liberté et la réunification nationale, et pour avancer sur la voie du socialisme vers des objectifs de prospérité, de puissance, de démocratie, de justice et de civilisation.

Le président Luong Cuong a souligné le chemin parcouru par le Vietnam vers la réconciliation et le développement après d’immenses souffrances dues à la guerre et aux embargos. Fort de son héritage culturel millénaire, de son courage et de son esprit de tolérance, le Vietnam avait transformé les ruines de la guerre en progrès, transformant les différences en réconciliation et en solidarité nationale.

Passant en revue les principales réalisations du Vietnam au cours des dernières décennies, il a souligné que le pays entrait dans une nouvelle ère avec une détermination renouvelée, se présentant comme un partenaire dynamique, amical et hospitalier en Asie-Pacifique, et comme un membre fiable et responsable de la communauté internationale œuvrant pour une paix durable.

Photo : VNA/CVN

Concernant les relations avec l’ONU et les États-Unis, il a décrit les liens entre le Vietnam et l’ONU comme un exemple frappant de partenariat et de soutien mutuel, tandis que les relations entre le Vietnam et les États-Unis incarnaient l’esprit de dépassement du passé, de dépassement des divergences, de vision prospective et de construction d’un partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable, fondé sur la sincérité et le respect mutuel.

Le président Luong Cuong a exprimé sa gratitude au peuple américain et à ses amis internationaux pour leur soutien indéfectible à la juste cause du Vietnam, ainsi que pour leurs contributions au renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a également rendu hommage aux Vietnamiens vivant à l’étranger, notamment à la communauté américaine, affirmant que, où qu’ils vivent, ils demeurent une partie intégrante de la nation vietnamienne. Il s’est dit confiant que la communauté vietnamienne aux États-Unis continuera de servir d’"ambassadrice de l’amitié", favorisant ainsi les liens entre le Vietnam, les États-Unis et le reste du monde.

Le chef de l’État a souligné que dans un monde turbulent, le Vietnam demeurera résolu à soutenir le multilatéralisme, la Charte des Nations unies et le droit international, à résoudre pacifiquement les différends et à défendre résolument ses intérêts nationaux.

Reconnaissant le destin commun de toutes les nations, le Vietnam est déterminé à approfondir l’amitié et la coopération avec ses partenaires internationaux, à contribuer activement à la politique et à l’économie mondiales, ainsi qu’à la civilisation humaine, et à œuvrer avec les autres à la construction d’un environnement pacifique, stable et durable.

Dans son discours de félicitations, la secrétaire générale adjointe et haute-représentante des Nations unies pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a rappelé qu’en huit décennies, le Vietnam s’était élevé du joug colonial à une société moderne, prospère et dynamique, et à une nation leader dans la région, ancrée dans sa longue histoire et ses riches traditions culturelles.

Elle a affirmé que le peuple vietnamien a tracé sa propre voie, véritablement indépendante, et peut être fier de ses réalisations, durement acquises au cours d’un parcours semé d’embûches.

Izumi Nakamitsu a hautement apprécié l’engagement ferme du Vietnam envers l’ONU et sa Charte, notamment en matière de promotion du multilatéralisme, de résolution pacifique des conflits, de coopération, de développement durable et d’égalité, reflétant ainsi le rôle et la stature croissants du Vietnam au sein de la communauté internationale.

VNA/CVN