Le Vietnam confirme ses progrès socio-économiques, selon le Premier ministre

La situation socio-économique du Vietnam s'est améliorée, avec des résultats enregistrés d'un mois à l'autre et d'un trimestre à l'autre, et les neuf premiers mois de 2025 affichent de meilleurs résultats que la même période l'an dernier, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion du gouvernement le 5 octobre.

>> L’exposition des acquis socio-économiques à l’occasion des 80 ans de la Fête nationale

>> Mesures pour atteindre les objectifs socio-économiques

>> Le secrétaire général Tô Lâm apprécie les acquis socio-économiques de Diên Biên

>> Bâtir une infrastructure numérique intelligente, sûre et durable

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam avait franchi les trois trimestres de 2025 dans un contexte d'incertitudes mondiales, notamment des conflits prolongés, une concurrence stratégique, des tensions commerciales, un ralentissement de la croissance mondiale, la volatilité des marchés financiers, une dette publique élevée et la flambée des prix de l'or.

Il a déclaré que le pays s'était concentré sur la mise en œuvre de six tâches clés : le fonctionnement du modèle de gouvernement local à deux niveaux, la conduite d'une croissance à 8,3-8,5% en 2025, la mise en œuvre des résolutions décisives du Politburo, La préparation de la 13e réunion du Comité central du Parti et de la 10e session de la XVe Assemblée nationale ; l'organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national ; et la gestion des conséquences des quatre tempêtes majeures de septembre.

Il a souligné que, grâce au leadership du Parti et aux efforts déployés à l'échelle nationale, les performances socio-économiques se sont améliorées de mois en mois et de trimestre en trimestre.La macroéconomie reste stable, l'inflation est maîtrisée, les principaux équilibres sont assurés, la croissance est forte, la protection sociale est préservée, les moyens de subsistance de la population se sont améliorés, la stabilité politique et sociale est maintenue, la défense et la sécurité nationales renforcées, et les relations extérieures se sont développées

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a toutefois souligné les défis à relever, tels que les chocs extérieurs, les politiques douanières américaines, les pressions inflationnistes et de change, la hausse du prix de l'or, la sous-performance des moteurs de croissance traditionnels, les retards dans la mise en place de nouveaux moteurs de croissance et les difficultés de mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux, sans oublier les importants dégâts causés par les tempêtes.

Il a demandé aux participants d'évaluer la situation socio-économique de septembre et des neuf premiers mois, la performance du gouvernement, les enseignements tirés, les obstacles rencontrés dans le modèle à deux vitesses et de proposer des solutions clés pour le quatrième trimestre 2025.

La réunion a également porté sur le décaissement des investissements publics, la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés et d'autres questions majeures.

VNA/CVN