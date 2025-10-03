Le Vietnam intensifie les relations d’amitié et de coopération avec la Grèce

À l’invitation du premier vice-président du Parlement grec, Ioannis Plakiotakis, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Nguyên Duc Hai, a effectué une visite officielle en Grèce du 30 septembre au 3 octobre.

Dans le cadre de cette visite, le vice-président de l’AN, Nguyên Duc Hai, s’est entretenu avec le premier vice-président du Parlement grec Ioannis Plakiotakis, a rencontré le vice-président de la République hellénique Kostantinos Chatzidakis, ainsi que le secrétaire général du Parti communiste grec Dimitrios Koutsoumpas.

Lors de l’entretien avec son homologue grec, Nguyên Duc Hai a souligné que cette visite serait l’occasion pour le Vietnam d’exprimer sa reconnaissance envers le soutien précieux de la Grèce durant la lutte pour l’indépendance nationale.

Il a réaffirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance au renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme avec la Grèce, notamment à travers les échanges entre les organes législatifs des deux pays.

Ioannis Plakiotakis a souligné que le Vietnam est un partenaire important de la Grèce en Asie du Sud-Est et a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, y compris par la voie parlementaire.

Promouvoir les échanges parlementaires

Les deux dirigeants ont estimé que les relations bilatérales disposent encore d’un grand potentiel de développement, notamment après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et dans le contexte d’un attachement commun au respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Ils ont convenu de promouvoir les échanges parlementaires à tous les niveaux, de renforcer la coopération dans les domaines du travail, de l'énergie renouvelable, de la transition numérique, de la fintech, des transports maritimes, et de maintenir les mécanismes bilatéraux actuels, tout en soutenant mutuellement leurs initiatives sur les forums régionaux et internationaux tels que l’IPU, l’ASEP et l’APF.

Nguyên Duc Hai a proposé l’établissement d’un accord de coopération interparlementaire entre les deux assemblées afin de poser les bases juridiques d’un partenariat durable et efficace. Il a également exprimé la volonté du Vietnam de servir de pont entre la Grèce et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), tout en encourageant les localités des deux pays à nouer des relations de coopération.

Ioannis Plakiotakis a salué la création du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Grèce et a accepté avec plaisir l’invitation à effectuer une visite officielle au Vietnam dans un avenir proche.

Les deux parties ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre effective des accords bilatéraux existants, dont ceux dans les domaines de la culture, du tourisme et du patrimoine, ainsi que l’exemption de visa pour les travailleurs qualifiés et l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec le vice-président Kostantinos Chatzidakis, Nguyên Duc Hai a proposé à la Grèce d’encourager les huit autres pays membres de l’UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements EVIPA, facilitant ainsi les activités des entreprises grecques au Vietnam.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération bilatérale sur les plans culturel, touristique et interlocal, ainsi qu’au sein des enceintes internationales.

Le vice-président grec a affirmé le rôle central du Vietnam en Asie du Sud-Est et son soutien à un renforcement des liens ASEAN - Grèce et Vietnam - UE. Il a réitéré le soutien de la Grèce à l’EVIPA et salué les engagements du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN.

Il a mis en avant les opportunités de coopération dans les domaines des infrastructures, de l’énergie propre, de la navigation maritime et de l’agroalimentaire, citant notamment des produits grecs comme le miel, la viande et les kiwis.

Les deux parties ont souligné l’importance du respect du droit international, de la liberté de navigation et de survol, et du règlement pacifique des différends, en conformité avec l’UNCLOS de 1982.

À cette occasion, le responsable vietnamien a invité le vice-président grec à participer à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité qui se tiendra à Hanoï les 25 et 26 octobre 2025.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste grec, Dimitrios Koutsoumpas, Nguyên Duc Hai a remercié le soutien constant du peuple grec et du parti communiste grec dans les différentes étapes de développement du Vietnam.

Les deux parties ont affirmé leur engagement à approfondir les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux partis et les peuples.

Dimitrios Koutsoumpas a exprimé sa solidarité envers les victimes vietnamiennes du typhon Bualoi et a réaffirmé l’importance des échanges entre les deux partis dans le cadre des forums internationaux, tout en acceptant l’invitation à visiter à nouveau le Vietnam.

Le 3 octobre, le vice-président de l’AN a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Grèce et a assisté à la cérémonie de lancement du tome 1 du recueil Écrits sélectionnés du Président Hô Chi Minh (1920-1960), traduit en grec, publié en collaboration avec l’ambassade du Vietnam, le groupe Newstar et la Maison d’édition grecque World Publications.

