Ouverture du 8e Congrès du Comité central du Parti de la Police

Le 8 e Congrès du Comité central du Parti de la Police pour le mandat 2025-2030 s'est ouvert samedi matin 4 octobre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a prononcé un discours d'orientation.

Dans son allocution inaugurale, le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti de la Police et ministre de la Police, a souligné l'importance particulière de ce congrès, marquant une étape majeure dans le développement de la Police populaire, forte de 80 ans de construction et de maturation sous la direction du Parti.

Cet événement ouvre une nouvelle phase pour l'organisation du Parti et l'ensemble de la force policière, dans le but de réaliser les objectifs stratégiques du Parti pour la paix, la stabilité, le développement durable et l'amélioration du bien-être du peuple.

Le général Luong Tam Quang a affirmé que les décisions du Congrès permettront de renforcer la capacité de direction du Parti, d'élever la combativité des organisations de base et de bâtir une police révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, apte à répondre aux exigences de la nouvelle période. Les résultats de ce congrès contribueront de manière significative au succès du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Lors de la séance d'ouverture, les délégués ont entendu les rapports politiques, le bilan du mandat 2020-2025 et plusieurs interventions sur les projets de documents du Congrès.

Au cours du mandat écoulé, le Comité central du Parti de la Police a suivi étroitement les orientations du Parti et de l'État, dirigeant la force policière dans la mise en œuvre intégrale de ses missions.

De nombreux résultats notables ont été obtenus en matière de protection de la sécurité nationale, d'ordre public, de construction du Parti et de renforcement organisationnel, plaçant la Police populaire à l'avant-garde de l'application des politiques stratégiques du Parti.

Placée sous le thème "Suivre l'enseignement de l'Oncle Hô - Innover la pensée - Améliorer les connaissances - Discipline et modernité - Pour le Parti, pour le peuple", cette 8e édition se tient à un moment particulièrement important, alors que le pays s'apprête à entrer dans une nouvelle ère de développement.

Le Comité central du Parti de la Police considère ce congrès comme celui du renouveau, se traduisant de manière globale dans tous les domaines, notamment dans l'élaboration des documents stratégiques et l'organisation même du congrès.

