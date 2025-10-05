Le PM lance une campagne d'émulation pour célébrer les événements clés à venir

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh, président du Conseil central d'émulation et de recommandation, a lancé le 5 octobre une campagne d'émulation pour célébrer le XIV e Congrès national du Parti, l'élection des députés à la XI e Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour les mandats 2026-2031.

La cérémonie de lancement s'est tenue à Hanoï et a été diffusée en ligne dans 34 villes et provinces du pays.

Appelant à des efforts pour accomplir des progrès afin de célébrer le prochain XIVe Congrès national du Parti et d'accélérer l'adoption de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que depuis l'appel à l'émulation patriotique lancé par le Président Hô Chi Minh en 1948, l'esprit d'émulation a inspiré le patriotisme et l'autonomie au sein du Parti, du peuple et des forces armées, devenant une force endogène qui a aidé le Vietnam à surmonter les épreuves et à remporter des victoires historiques.

Il a mis en avant les récents succès des mouvements d'émulation, notamment l'unité nationale dans la lutte contre la COVID-19, l'élimination des logements temporaires et vétustes cinq ans plus tôt que prévu, l'achèvement des principales lignes de transport d'électricité et des autoroutes nationales en un temps record, et la promotion de la croissance socio-économique tout en garantissant la stabilité politique.

En particulier, la simplification de l'appareil administratif et la mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux ont été menées à bien, a-t-il noté.Le Premier ministre a souligné que le XIVe Congrès national du Parti est un événement politique crucial qui façonne le développement du pays dans une nouvelle ère.

La campagne d'émulation constitue un élan décisif pour permettre au Vietnam d'accélérer et d'atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, sous le slogan "haute détermination, action décisive et résultats concrets".

Diffuser des modèles exemplaires

Il a appelé à une émulation pragmatique et axée sur les résultats, évitant les formalités, les paroles creuses et les actions inefficaces. Les dirigeants à tous les niveaux doivent donner l'exemple en matière d'innovation, de dévouement et de service au peuple.

Les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs doivent être au cœur des mouvements pour la productivité et l'innovation, tandis que chacun est appelé à défendre le patriotisme, la solidarité et à contribuer au développement national, à la stabilité sociale, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de la Patrie, a-t-il encouragé.

Le chef du gouvernement a également encouragé le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations de masse et les médias à mobiliser la population, à susciter l'enthousiasme et à diffuser des modèles exemplaires pour inspirer la société et renforcer la confiance dans le Parti.

Exprimant sa conviction, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'émulation stimulerait l'unité nationale, le patriotisme et la créativité, permettant au Vietnam de franchir de nouvelles étapes et d'avancer fermement vers une nouvelle ère de développement, de prospérité, de civilisation et de bonheur.

