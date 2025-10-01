Bâtir une infrastructure numérique intelligente, sûre et durable

Le développement d’une plateforme numérique moderne, intelligente et sécurisée est considéré comme un levier essentiel pour accélérer la transformation numérique dans l’ensemble des secteurs socio-économiques stratégiques du pays. Une infrastructure solide permettra au Vietnam de maîtriser et de valoriser pleinement la puissance des technologies de rupture.

C’est ce qu’a affirmé Vu Hoàng Liên, président de l’Association Internet du Vietnam, lors du Forum sur le développement de l’infrastructure numérique 2025, organisé le 30 septembre à Hanoï par ladite association.

Pour cette première édition, placée sous le thème "Une infrastructure numérique robuste - fondement de la maîtrise des technologies stratégiques", le forum a réuni les organes gestionnaires, entreprises et experts nationaux et internationaux, afin de promouvoir une infrastructure numérique moderne au service de la transformation digitale dans des domaines clés : finance, industrie, transports, énergie, santé, éducation, agriculture et services publics.

Les données de DataReportal indiquent qu’en 2025, le Vietnam comptera plus de 80 millions d’internautes. De son côté, APNIC Lab (Organisme régional d’enregistrement internet Asie-Pacifique) révèle que le taux de déploiement de l’IPv6 a dépassé 60%, plaçant le Vietnam au 2ᵉ rang de l’ASEAN et au 9ᵉ rang mondial. Le pays s’apprête ainsi à entrer dans la phase IPv6-only entre 2026 et 2030.

Le marché du cloud computing au Vietnam a atteint 19 375 milliards de dôngs (soit 775 millions USD) en 2024 et devrait croître à 1,24 milliard de dollars en 2025, avant de doubler d’ici 2029. La capacité des centres de données connaît également une progression rapide : de 45 MW en 2024, elle devrait atteindre 525 MW en 2025 et avoisiner 1.000 MW d’ici 2030.

Selon Vu Hoàng Liên, ces résultats traduisent l’essor spectaculaire du numérique au Vietnam, mais soulignent aussi de nombreux défis : insuffisance des ressources d’investissement, impératifs de durabilité environnementale, cybersécurité, souveraineté des données ainsi que capacités de recherche et développement.

À cette occasion, CMC Telecom a présenté deux solutions phares. CMC Cloud, plateforme cloud "Make in Vietnam", conçue et opérée par des ingénieurs vietnamiens, intégrant virtualisation, stockage, sécurité et déploiement de modèles modernes. Son objectif est de garantir la souveraineté numérique nationale, de réduire la dépendance aux infrastructures étrangères et d’offrir aux entreprises vietnamiennes flexibilité et efficacité.

CMC Comprehensive Security Platform (CCSP), une solution de cybersécurité intégrant l’intelligence artificielle et déployée sur le cloud, permettant de détecter les menaces en temps réel et d’aider les organisations à passer d’une posture de "défense passive" à une "défense proactive".

VNA/CVN