L’exposition des acquis socio-économiques à l’occasion des 80 ans de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Prévue du 28 août au 5 septembre au Centre national des expositions à Cô Loa, Dông Anh, Hanoï, l'exposition mettra en valeur les réalisations socio-économiques accumulées durant 80 ans de construction, de défense et de développement du pays. Elle comprendra également des activités annexes telles que des foires, des stands de restauration, du tourisme, de l'artisanat, des programmes artistiques, ainsi que des rencontres bilatérales, conférences, séminaires, etc.

Le Premier ministre a déclaré que l'exposition des réalisations socio-économiques organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale serait un événement d'envergure au contenu riche.

Soulignant que cette exposition devait retracer les 80 années de défense et de construction du pays, suscitant ainsi la fierté nationale et créant motivation et inspiration pour que l'ensemble de la nation entre dans une nouvelle ère, il a insisté sur la nécessité de répondre aux attentes de divertissement de la population, tout en valorisant les accomplissements du pays auprès des amis internationaux.

Photo : VNA/CVN

Il a aussi insisté sur le fait que l'exposition doit mobiliser un maximum de documents, matériaux, objets et personnalités, combiner la présentation des réalisations nationales avec d’autres activités culturelles, artistiques, récréatives et ludiques, et recourir à des méthodes, technologies et formes artistiques qui allient tradition et modernité. L'événement doit garantir un contenu scientifique rigoureux et offrir des conditions optimales pour que le public, aussi bien sur place qu’en ligne, puisse la visiter.

Demandant que le thème de l’exposition soit défini comme "Parcours de 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur", le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de mobiliser les forces combinées du pays, du système politique, de la population, des entreprises et de la société dans son ensemble. Il a également insisté sur la mobilisation des ressources étatiques et la socialisation pour l’organisation de l’exposition, tout en encourageant l’autonomie, l’indépendance et la créativité proactive dans les domaines concernés.

VNA/CVN