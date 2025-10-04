Le plus haut législateur cubain se rend au parc industriel de Thang Long II

Le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a rendu visite samedi 4 octobre à Nestlé Bong Sen et au parc industriel de Thang Long II, dans la commune de Nguyên Van Linh, province de Hung Yên, dans le cadre de sa visite de travail dans cette localité du Nord.

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur cubain a salué le développement moderne de Nestlé Bông Sen ainsi que les investissements synchronisés dans les infrastructures du parc industriel de Thang Long II, qui ont posé des bases solides pour attirer les investissements étrangers dans la région.

Il a déclaré que malgré les défis posés par le blocus et l’embargo, Cuba prévoit d’agrandir plusieurs parcs industriels à venir, de renforcer la coopération et de stimuler l’attraction des investissements étrangers grâce à des mécanismes et des politiques préférentiels spécifiques.

Esteban Lazo Hernández a exprimé l’espoir que des entreprises, dont le groupe Sumitomo, investisseur du parc industriel de Thang Long au Vietnam, se rendent à Cuba pour explorer l’environnement des investissements et, à terme, participer au développement des infrastructures du parc industriel.

Nguyên Minh Duc, directeur général adjoint de Thang Long II Industrial Park Co., Ltd., a déclaré que le groupe Sumitomo développe et exploite actuellement dix parcs industriels dans six pays. Au Vietnam, elle gère cinq parcs industriels situés à Hanoï, Hung Yên, Thanh Hoa, Quang Tri et Vinh Phuc (aujourd’hui Phu Tho).

Ces parcs accueillent principalement des investisseurs japonais actifs dans la production de produits électriques et électroniques, de composants automobiles et motocyclistes, de pièces métalliques et mécaniques, ainsi que de produits en plastique et en caoutchouc.

Le parc industriel de Thang Long II a été créé en 2006 et couvre une superficie totale de 527 hectares. Il accueille actuellement 82 des 90 investisseurs japonais, ainsi que plusieurs entreprises vietnamiennes, sud-coréennes et suisses, pour un capital d’investissement total de 3,2 milliards de dollars. Il a créé 27.000 emplois et a contribué de manière significative au développement économique de la province.

VNA/CVN