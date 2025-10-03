Message de condoléances du Cambodge suite aux pertes causées par le typhon Bualoi

À la nouvelle des lourdes pertes humaines et matérielles causées par le typhon Bualoi dans plusieurs provinces du Nord et du Centre du Vietnam, le 3 octobre 2025, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a adressé une lettre de condoléances à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

>> Messages de condoléances suite aux pertes causées par le typhon Bualoi

>> Une mobilisation maximale ordonnée pour surmonter les conséquences du typhon

>> Le CC du FPV reçoit des dons en faveur des victimes du typhon Bualoi

>> Le PM appelle à la solidarité nationale après un mois de typhons dévastateurs

Photo : VNA/CVN

Dans son message, le Premier ministre Hun Manet a déclaré : "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris les lourdes pertes causées par le typhon Bualoi dans les provinces du Nord et du Centre du Vietnam, ayant fait de nombreuses victimes, des disparus, des blessés ainsi que d’importants dégâts matériels".

Au nom du gouvernement et du peuple cambodgiens, le chef du gouvernement cambodgien exprime ses sincères condoléances et ma profonde sympathie au gouvernement et au peuple vietnamiens, en particulier aux familles endeuillées.

Il adresse également ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il est convaincu que le peuple vietnamien, résilient et courageux, surmontera rapidement cette période difficile.

VNA/CVN