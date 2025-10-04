La Police populaire appelée à de nouveaux exploits pour le Parti, la nation et le peuple

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a appelé les forces de sécurité publique populaire à œuvrer pour des avancées décisives et de nouveaux exploits pour le Parti, la nation et le peuple, lors de son discours prononcé le 4 octobre devant le 8 e Congrès du Comité central du Parti pour la Police (2025-2030).

Photo : VNA/CVN

Le leader du Parti a souligné que la période d’ici 2030 marquera un tournant décisif pour le nouveau paysage mondial, marqué par une concurrence stratégique de plus en plus féroce entre les grandes puissances, une instabilité croissante et des évolutions complexes des questions de sécurité, tant traditionnelles que non traditionnelles.

Il s’agit également d’une étape décisive pour la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du pays sous la direction du PCV : le 100e anniversaire de la fondation du PCV et le 100e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam - aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Le Vietnam connaît une transformation historique avec la mise en œuvre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux avec un espace de développement restructuré, ainsi qu’une série de politiques stratégiques du Parti, marquées par une nouvelle réflexion et des solutions de percée.

Cependant, la réalité historique montre que, durant les périodes charnières de la révolution, les forces hostiles et réactionnaires, ainsi que divers types de criminels, ont tendance à intensifier leurs activités subversives, profitant des failles et des insuffisances pour promouvoir l’"auto-évolution" et l’"auto-transformation" internes, semer la division au sein du bloc de grande union nationale et créer des divisions entre le Parti, l’État et le peuple, le tout dans le but d’affaiblir la force interne et de saper l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie et du socialisme.

Ce contexte impose au Comité central du Parti pour la Sécurité publique des missions nouvelles et honorables, ainsi que des exigences et des responsabilités accrues en matière de préservation de la sécurité nationale et de l’ordre social, a-t-il souligné.

Cette force doit continuer à montrer l’exemple, à montrer la voie et à jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des directives du Parti - en premier lieu, la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et les orientations stratégiques du Parti - afin de faire avancer résolument la nation vers une ère de développement et de prospérité.

Il est nécessaire de consolider fermement un environnement pacifique et stable et de bâtir une société ordonnée, disciplinée, sûre et saine, afin de poser les bases d’une mise en œuvre réussie de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et des objectifs stratégiques du Parti pour les deux centenaires, a déclaré le secrétaire générale Tô Lâm.

Le chef du Parti a souligné qu’une attention particulière devait être accordée à l’identification et à la préservation de la sécurité dans de nouveaux domaines et espaces, notamment la souveraineté numérique nationale, la cybersécurité, la sécurité de l’information et la sécurité des données lors de la transformation numérique ; et à la prévention active des nouvelles formes de menaces à la sécurité nationale telles que la robotique, les systèmes sans pilote et la cyberguerre.

Photo : VNA/CVN

Davantage d’efforts sont également nécessaires pour renforcer la sécurité du régime, la sécurité gouvernementale, la sécurité culturelle et idéologique, la sécurité économique et la cybersécurité ; protéger les dirigeants clés, piliers du système politique, ainsi que les membres de la communauté scientifique et technologique ; et résoudre en profondeur les problèmes latents et complexes de sécurité sociale, de sécurité dans les zones stratégiques et les questions liées à la religion, à l’appartenance ethnique et à la sécurité du travail, afin de ne laisser place ni à la passivité ni à la surprise.

Le secrétaire général du Parti a également demandé à la Force de sécurité publique populaire de poursuivre la réduction durable de la criminalité, de construire des communes sans drogue ni criminalité, et de progresser vers des provinces sans drogue ni criminalité, afin de servir de base à la construction de communes et de provinces socialistes.

Dans l’immédiat, il est important de concentrer les efforts de la direction sur la garantie d’une sécurité absolue pour les congrès du Parti à tous les échelons, ainsi que pour le XIVe Congrès national du Parti, et pour les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des députés aux Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

En outre, le dirigeant suprême a souligné l’importance de renforcer la capacité globale et les ressources pour assurer la sécurité et l’ordre social ; d’exploiter la puissance de la science et de la technologie, notamment l’IA, la technologie quantique et d’autres technologies stratégiques, pour préserver la sécurité nationale ; et de réaliser des percées dans le développement d’une industrie de la sécurité autonome, résiliente, à double usage et moderne, posant ainsi les bases du renforcement du potentiel de sécurité, améliorant la capacité à préserver la sécurité nationale et l’ordre social, et contribuant à l’édification et à la défense de la Patrie.

VNA/CVN