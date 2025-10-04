Huê clôture son XVIIe Congrès du Parti et fixe des objectifs ambitieux pour 2025-2030

Le XVII e Congrès du Comité du Parti de la ville de Huê s’est clôturé samedi 4 octobre, après avoir adopté des objectifs majeurs et élu une nouvelle direction pour le mandat 2025-2030.

Lors de la séance de clôture, les délégués ont pris connaissance des résultats de la première réunion du Comité municipal du Parti nouvellement élu (17e mandat). Le comité a élu un comité permanent de 15 membres. Nguyên Van Phuong, secrétaire adjoint du 16e Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de la ville, a été élu secrétaire du 17e Comité municipal du Parti pour le mandat 2025-2030.

Le Comité du Parti de la ville a également élu un comité d’inspection composé de 11 membres, dont Pham Thi Minh Huê a été réélue présidente. Les délégués ont voté l’envoi de 18 délégués officiels et d’un délégué suppléant au XIVe Congrès national du Parti.

Le congrès a également examiné et approuvé les rapports sur les projets de documents politiques à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, reflétant la contribution de Huê à l’élaboration des orientations politiques nationales.

Dans son discours de clôture, Nguyên Van Phuong a affirmé que le succès du XVIIe Congrès municipal du Parti avait généré un nouvel élan et de nouvelles aspirations, inspirant l’ensemble de l’organisation du Parti, des forces armées et de la population de Huê à surmonter les défis, à saisir de nouvelles opportunités et à œuvrer ensemble pour bâtir une ville verte, intelligente et culturellement riche, digne de la confiance du Parti, de l’État et de la population du pays.

Tous les délégués ont adopté à l’unanimité la résolution du congrès, fixant des objectifs ambitieux de développement socio-économique pour les cinq prochaines années et au-delà.

Ainsi, pour la période 2025-2030, Huê vise une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10%. La structure économique de la ville est définie comme suit : les services représentent 47 à 49%, l’industrie et la construction 36 à 38%, et l’agriculture 7 à 8%.

Les autres objectifs comprennent une croissance annuelle des investissements réalisés de 10 à 11% ; une croissance moyenne des recettes budgétaires de l’État de 14 à 15% ; une croissance du chiffre d’affaires à l’exportation de 10 à 12% par an ; un taux d’urbanisation de 70% d’ici 2030 ; et un PIB par habitant compris entre 5.800 et 6.000 dollars d’ici 2030.

En matière de développement social, Huê vise à éliminer la pauvreté, à porter la proportion de travailleurs qualifiés à 75 à 80% et à ce que plus de 93% des écoles atteignent les normes nationales. En matière de santé, les objectifs comprennent 19 médecins et 100 lits d’hôpital pour 10.000 habitants.

Le congrès a défini 15 missions majeures et trois solutions innovantes pour atteindre ces objectifs. Il a également identifié six programmes clés concernant le développement urbain, liés à la conservation du patrimoine ; le développement industriel ; le développement de la culture, du tourisme et des services ; la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; le développement du secteur privé ; et la formation de ressources humaines de haute qualité.

L’organisation Parti de la ville de Huê prévoit également d’accueillir chaque année entre 1.700 et 2.000 nouveaux membres, renforçant ainsi les bases politiques d’une croissance à long terme.

