Pour un développement rapide et durable de la province de Gia Lai

Clôturé après trois jours de travail, le premier Congrès de l’organisation du Parti de Gia Lai pour le mandat 2025-2030 a réuni 449 délégués. Les participants ont adopté des orientations stratégiques visant à promouvoir un développement rapide et durable de la province.

Après près de trois jours de travail, le Ier Congrès de l'organisation Parti de la province de Gia Lai (Centre) pour le mandat 2025-2030 s'est achevé avec succès. Les 449 délégués, représentant plus de 147.000 membres issus de 139 organisations du Parti, ont débattu et adopté plusieurs orientations majeures pour faire de Gia Lai une province au développement rapide et durable.

Le Congrès a approuvé la Résolution fixant pour objectif de construire une organisation du Parti et un système politique intègres et solides ; de garantir la défense, la sécurité et le bien-être social ; de promouvoir les traditions culturelles, la grande union nationale et l'innovation ; ainsi que d'accélérer la transition numérique, la transition verte et l'essor du secteur privé. Gia Lai ambitionne de devenir un centre de l'industrie manufacturière, des énergies renouvelables, de l'agriculture de haute technologie, du tourisme, ainsi que des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA).

Le Congrès a adopté 10 indicateurs économiques, 14 indicateurs sociaux, sept indicateurs environnementaux et deux indicateurs liés à la consolidation du Parti.

Parmi les principaux objectifs, la province de Gia Lai vise une croissance annuelle du PIBR de 10 à 10,5% sur la période 2025 - 2030, avec un PIBR par habitant compris entre 6.300 et 6.500 dollars. Les recettes budgétaires devraient dépasser 41.000 milliards de dôngs d'ici 2030 et la valeur totale des exportations plus de 17 milliards de dollars sur la période 2026-2030. La province ambitionne également d'accueillir 18,5 millions de visiteurs, dont 1,1 million d'étrangers.

Pour atteindre ces objectifs, le Congrès a défini quatre groupes de tâches et solutions principales, cinq piliers de croissance et quatre percées stratégiques pour le mandat 2025-2030.

Lors de la séance de clôture, le secrétaire du Comité provincial du Parti pour la période 2020 - 2025, Hô Quôc Dung, a salué la réussite du Congrès, fruit d'une préparation rigoureuse et d'un engagement collectif des autorités locales, avec le soutien étroit du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti.

Au nom du présidium, Rah Lan Chung, vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a annoncé la décision du Bureau politique désignant 36 délégués officiels et deux suppléants pour participer au XIVe Congrès national du Parti. Il a également présenté la composition de la Commission provinciale de contrôle pour le mandat 2025-2030, comprenant 14 membres.

