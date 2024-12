Mise en chantier du nouveau pont de Phong Châu à Phu Tho

>> CNN fait l'éloge d'un nouveau pont au Vietnam destiné aux amoureux

>> Ouverture à la circulation du pont flottant de Phong Châu

Photo : VNA/CVN

D'un coût total estimé à plus de 635 milliards de dôngs, le nouveau pont de Phong Châu, long de plus de 652 m, reliera la route nationale 32C dans la commune de Phùng Nguyên, district de Lâm Thao, à la commune de Vân Xuân, district de Tam Nông. Avec ses quatre voies et une vitesse de conception de 80 km/h, il facilitera considérablement la circulation routière dans la région.

S'exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier, le ministre des Transports Trân Hông Minh a souligné le lancement des travaux de construction du nouveau pont de Phong Châu sur la route nationale 32C témoigne de la ferme volonté du ministère des Transports, des ministères concernés, des différents services et de la province de Phu Tho à remédier rapidement aux dégâts causés par le typhon Yagi et les inondations, à améliorer rapidement la connectivité du réseau de transport régional, en facilitant les déplacements de la population entre les districts de Tam Nông et de Lâm Thao, à travers le fleuve Rouge. Cette nouvelle infrastructure contribuera à stimuler le développement économique de la province de Phu Tho, à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer la défense du territoire.

L'effondrement brutal du pont de Phong Châu le 9 septembre dernier, provoqué par le passage dévastateur du typhon Yagi, a entraîné de lourdes conséquences. Plusieurs véhicules ont été emportés dans les flots du fleuve Rouge, causant des pertes humaines tragiques et d'importants dégâts matériels. Cet événement a non seulement paralysé la circulation sur cet axe routier vital, mais a également porté un coup dur au développement socio-économique de la province de Phu Tho et des régions environnantes, perturbant profondément la vie quotidienne de milliers d'habitants.

VNA/CVN