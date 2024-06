Il n’y a pas d’autre bonheur que la paix

La semaine dernière, la Une du numéro 24 célébrait un anniversaire de plus, celui des dix ans de la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix (OMP) des Nations unies (27 mai).

>> Une décennie d'engagement vietnamien dans les opérations de maintien de la paix

>> Les contributions et le prestige des Casques bleus vietnamiens

>> Deux militaires vietnamiens engagés

En Une de ce numéro chargé d’histoire, on découvrait deux représentantes de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 du Vietnam, lors de leur départ pour la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud. Elles étaient toutes les deux bien… habillées et tout sourire en lisant les derniers messages d’encouragement familiaux avant une mission essentielle pour l’équilibre du monde.

Le Casque bleu de droite tenait dans ses bras le drapeau vietnamien qui serait déployé quelques semaines plus tard dans les lieux d’opération. Son sac à dos était rempli, son képi bien fixé et son foulard bleu strictement noué. Elle semblait plus expérimentée avec ses quatre étoiles contre une seule pour sa collègue.

En fait, il faut vraiment saluer le Vietnam qui a envoyé depuis dix ans une centaine de femmes militaires aux OMP. Il est intéressant de noter que les soldats du génie de maintien de la paix des autres pays ne comptent pas de femmes. Cela a été reconnu par l’ONU qui a invité “le dirigeant du ministère vietnamien de la Défense à co-présider, avec le représentant de l’ONU, la Conférence internationale sur l’engagement des femmes dans les OMP des Nations unies, organisée en novembre 2022 au Vietnam”.

Au fil des pages de ce numéro 24, on découvrait ainsi le portrait de la sous-colonelle Dô Thi Hang Nga, qui est la première femme militaire vietnamienne à la MINUSS (Mission des Nations unies au Soudan du Sud).

Elle y parlait de son action avec détermination : “Les habitants apprécient les femmes car ils ont davantage confiance en elles. Les femmes échangent plus facilement avec les populations locales, notamment les enfants et les membres des populations qui vivent sur les lieux de conflits. Je voudrais inspirer les femmes et contribuer à leurs activités militaires, surtout en termes de diplomatie de la défense, de diplomatie populaire, d’application des hautes technologies”.

À la fin de leur mission, les Casques bleus vietnamiens sont décorés par les commandants de missions, au nom du Conseil de sécurité des Nations unies, de la médaille onusienne pour la cause de la paix. Leurs contributions sont remarquables : construction de routes, rénovation d’écoles, cours à des enfants défavorisés, soins médicaux et dons de médicaments aux habitants locaux.

Un exemple époustouflant pour tant d’autres nations !

HERVÉ FAYET/CVN