Un autre officier vietnamien affecté à des missions au siège de l'ONU

Photo : QDND/CVN

La décision a été remise au sous-colonel Truong Anh Tuân, commandant adjoint du Centre de formation Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense. Il est le 4e officier de l'Armée populaire du Vietnam à être recruté pour travailler au Bureau des affaires militaires, Département des opérations de maintien de la paix, au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis.

Appréciant les résultats obtenus récemment par les forces participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a demandé à cet officier de valoriser l'esprit de responsabilité, de solidarité internationale, de surmonter les diffcultés pour bien accomplir ses tâches.

Ces dix dernières années, la force vietnamienne de maintien de la paix de l'ONU s'est continuellement développée et a apporté de nombreuses contributions concrètes et efficaces au maintien de la paix dans le monde, avec des résultats encourageants et fiers.

Jusqu'à présent, le Vietnam a envoyé environ 800 officiers et employés militaires pour la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA) et au siège de l'ONU sous forme d'individus et d'unités. Le Vietnam se classe actuellement 45e parmi les 120 pays envoyant des troupes et des policiers aux opérations de l'ONU, avec 274 personnes, dont 36 femmes.

VNA/CVN