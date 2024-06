Trois officiers de la Police vietnamienne affectés aux missions à l'UNMISS

Photo : BCA/CVN

Lors de la cérémonie, le ministre de la Police, Luong Tam Quang, a remis la décision du président au 4e groupe de travail envoyé à l'UNMISS. Ce groupe est composé de trois officiers : le lieutenant-colonel Hoàng Trong Hoà, la capitaine Nguyên Thê Anh et la capitaine Trân Thi Thu Trang.

Le ministre a demandé aux officiers d'unifier leur conscience sur la participation aux activités de maintien de la paix de l'ONU, affirmant qu'il s'agit d'une tâche importante du pays en général et du ministère en particulier et une action spécifique qui contribue directement au maintien et à la création d’une paix et d’une sécurité durables dans la région et dans le monde en général.

Il a appelé les officiers à respecter sérieusement les réglementations des Nations Unies, du pays hôte et du ministère de la Police lorsqu'ils travaillent à l'étranger. Ils devraient travailler en étroite collaboration avec leurs collègues en mission à l'UNMISS, à préserver l'unité interne, à protéger la sécurité politique interne, à coordonner avec leurs collègues internationaux et à faire preuve d'esprit de solidarité et d'unité.

Le ministre Luong Tam Quang a souligné que les officiers devraient constamment apprendre et améliorer leurs qualifications et compétences. Ils devraient échanger et acquérir des expériences afin de préparer minutieusement les conditions, de surmonter les difficultés et d'accomplir avec détermination les missions assignées par les Nations unies, le Parti, l'État et le ministère de la Police.

Depuis octobre 2022, le ministère a envoyé trois groupes de huit membres à l'UNMISS et à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), ainsi qu'un officier à la division de police du siège de l'ONU. Le premier groupe a terminé son mandat et est retourné au Vietnam en avril dernier.

VNA/CVN