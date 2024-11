Rencontre artistique Nguyên Duy Nhut - Pham Khiêt Tuong

La rencontre artistique "Aurora - lumière du Sud" est un voyage à la découverte de la beauté mystérieuse de la lumière, à travers la peinture et la photographie, réalisé par les artistes Nguyên Duy Nhut et Pham Khiêt Tuong.

Avec "Aurora - lumière du Sud", Nguyên Duy Nhut veut surprendre les spectateurs en combinant des peintures avec des photos de l'artiste visuel Pham Khiêt Tuong.

Dans ce lieu de rencontre, l'art devient une sorte de philosophie visuelle, incitant le spectateur à se chercher lui-même dans les profondeurs de l'espace et du temps, où toutes choses font partie d'un tout, mais existant en même temps de manière indépendante en tant qu'individu séparé.

Ce qui est intéressant, c'est que les œuvres de Nguyên Duy Nhut utilisent toutes des matériaux simples comme le verre, la soie, le béton ou des objets du quotidien tels que robinets, éviers... Ses œuvres d'installation combinées à l'art lumineux sont une invitation à renouer avec la nature, avec le flux incessant de la vie.

Nguyên Duy Nhut veut rappeler que chaque objet ordinaire qui nous entoure porte en lui une part du sens de l'univers. À travers ses nouvelles œuvres, l'artiste propose une réflexion profonde sur la relation entre l'homme et l'univers : "Nous respirons la nature, exploitons les ressources du sol pour survivre et nous développer. Mais il semble que les gens ont oublié les valeurs fondamentales de la source de la vie, et c’est cet oubli qui conduit à des guerres, des épidémies et des catastrophes naturelles, qui poussent la société au bord de la destruction…".

Quant au photographe Pham Khiêt Tuong, à travers les expériences et les rencontres au cours de son parcours créatif, il a réalisé que le bonheur ne dépend pas de l'abondance matérielle mais de la capacité à être reconnaissant et à profiter de ce que l'on est.

Il a partagé : "Le bonheur ne vient pas de l'abondance matérielle, mais de la capacité à équilibrer la vie et à poursuivre des idéaux avec sincérité et tolérance".

Pour lui, "le bonheur n'est pas un état de recherche dans un endroit lointain, mais il est présent dans les moments simples, dans les relations intimes et dans la pleine présence des gens chaque jour de la vie".

L'exposition "Aurora - lumière du Sud" se déroule du 9 au 17 novembre au parc de l'Opéra de Hanoï.

