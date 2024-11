Culture

Rénovation des deux plus anciennes librairies de Hô Chi Minh Ville

Le 6 novembre, la Maison d'édition de Hô Chi Minh-Ville - Fahasa a lancé la campagne de rénovation des deux plus anciennes librairies de Hô Chi Minh-Ville : la librairie Ly Thai Tô et la librairie Cây Go.

>> Activités d’été de la librairie Fahasa

>> De nombreuses promotions à l'occasion de l'anniversaire de la société Fahasa

>> Fahasa fait un don de près de 3 milliards de dôngs aux étudiants

La première est située au 59 - 61 Xom Cui, quartier 11, 8e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Elle a été ouverte il y a plus de 23 ans. L’autre est située au 146 Minh Phung, 6e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Elle est considérée comme l'une des librairies de longue date au service des lecteurs à Hô Chi Minh-Ville (plus de 26 ans). Ces deux espaces culturels qui laissent depuis toujours de belles images dans le cœur des clients sont aujourd’hui des noms familiers et des adresses dignes de confiance grâce au partage d'activités visant à préserver l'esprit culturel des habitants des 6e et 8e arrondissement ainsi que des arrondissements voisins.

Au fil des ans, ces deux librairies ont apporté de nombreux changements pour répondre aux besoins croissants des lecteurs. Afin d'améliorer la qualité du service client, la compagnie Fahasa a repensé et investi dans des réparations majeures, avec un coût d'investissement de plus de 3 milliards de dôngs.

De retour en activité avec un nouveau look, une nouvelle image, une nouvelle classe, le design des deux librairies sera complètement nouveau, avec des styles à la fois modernes et anciens, utilisant le rouge, l’orange ou le vert. La conception se concentre sur la perception des lecteurs avec un agencement ouvert et spacieux et se concentre particulièrement sur des zones thématiques distinctes, en donnant la priorité à la création d'espaces séparés pour les amateurs de livres et les visiteurs participant aux activités proposés dans des aires de jeux durant le week-end.

Les librairies présenteront plus de 100.000 exemplaires d’ouvrages de littérature nationale et étrangère de toutes sortes, 30.000 objets souvenirs haut de gamme, des produits pour la Fête des enseignants vietnamiens du 20 novembre, de nouveaux calendriers pour 2025, des jouets tendances, des produits de décoration et des cadeaux pour les fêtes de fin d'année issus de centaines de grands éditeurs et fournisseurs nationaux et étrangers.

À l'occasion de ces ouvertures, lors de leurs achats dans les deux librairies, les clients pourront bénéficier de nombreuses promotions exceptionnelles telles que des réductions de 10% à 50% sur des livres de littérature nationale et étrangère, sur des articles de papeterie, des outils d'apprentissage, des souvenirs ou des jouets pour enfants.

Texte et photos : Minh Thu/CVN