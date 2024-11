Le PM assiste à un programme de présentation de la culture et du tourisme vietnamiens à Chongqing

Dans l'après-midi du 8 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à un programme de présentation de la culture et du tourisme vietnamiens dans la ville chinoise de Chongqing. Sa présence à cet événement s’inscrit dans le cadre de sa participation au 8 e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong et de ses activités de travail en Chine.

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a appelé à promouvoir la coopération culturelle et touristique entre le Vietnam et la Chine avec la devise "liens étroits, coordination fluide, coopération profonde, inclusive, intégrale, efficace et appropriée".

Ce programme de présentation de la culture et du tourisme vietnamiens dans la ville chinoise de Chongqing était l’une des activités du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme visant à saluer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

Lors du programme, les agences et les entreprises participantes ont discuté des mesures pour promouvoir la coopération bilatérale dans le développement de la culture et du tourisme.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la consolidation et au développement de l’amitié et de la coopération avec la Chine, considérant qu'il s'agissait d'une politique cohérente, d'une exigence objective, d'un choix stratégique et d'une priorité de premier rang dans sa politique étrangère.

Il a souligné l’importance de la coopération culturelle et touristique entre les deux pays, qui contribue à renforcer le partenariat de coopération stratégique intégral et à édifier une communauté d’avenir partagé de porté stratégique entre le Vietnam et la Chine.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties continuent de promouvoir leur coopération dans les domaines de la culture et du tourisme, de mettre en place des mécanismes et des politiques favorables appropriés, de partager leurs expériences, de construire des infrastructures culturelles et touristiques…

Soulignant que la Chine demeurera le plus grand marché touristique du Vietnam, il a appelé les entreprises culturelles et touristiques à lancer des programmes et des projets de coopération spécifiques et pratiques pour contribuer à promouvoir la coopération culturelle et touristique entre le Vietnam et la Chine.

Dans le cadre du programme, plusieurs sociétés et entreprises vietnamiennes de tourisme et de transports ont signé et échangé sept mémorandums de coopération avec des partenaires chinois.

