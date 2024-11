Bat Tràng mérite d'appartenir au Réseau des villes créatives de l'UNESCO

Avec ses valeurs uniques, allant de la culture et de l'histoire à l'économie et à la société, le village de Bat Tràng (district de Gia Lâm) remplit tous les critères d'un village artisanal traditionnel, mais mérite également de devenir membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU).

>> À Hanoï, la poterie de Bat Tràng intime dans son musée

>> Hanoï : aller au village de poterie de Bat Tràng en bus à impériale

Photo : CTV/CVN

Tandis que la ville de Hanoï mettait en œuvre le projet de préservation et de développement des villages artisanaux, Bat Tràng s'imposait comme un symbole de promotion des atouts de la capitale. Avec 1.350 villages artisanaux et villages vocationnels, Hanoï représente 56% du nombre total de villages artisanaux du pays, regroupant 47 métiers traditionnels. Il s’agit d’une base solide pour construire et développer l’industrie culturelle à l’époque actuelle.

50 produits céramiques de 3 à 5 étoiles OCOP

Le village de poterie de Bat Tràng compte actuellement plus de 100 artisans, près de 200 entreprises et environ 1.000 ménages engagés dans la production et le commerce de céramique. Ces établissements ont créé des emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs, contribuant ainsi au développement économique et social de la région.

À travers les vicissitudes de l'histoire, les céramiques de Bat Tràng conservent une forte empreinte de la tradition et de l'identité culturelle vietnamienne. Depuis de nombreuses années, les artisans et les céramistes de Bat Tràng se concentrent sur la transformation, la recherche et la production d'une large gamme de produits en céramique.

Les céramiques de Bat Tràng sont fabriquées à la main, avec des couleurs de glaçure traditionnelles telles que le bleu, le marron, le bleu cobalt … Bien que fabriquées à partir du même matériau en terre cuite, les céramiques de Bat Tràng se présentent sous de nombreuses formes, tailles et types tels que : des objets de culte, des articles ménagers et des céramiques décoratives.

Photo : CTV/CVN

Afin d'améliorer encore la qualité des produits, les producteurs de céramique de Bat Tràng se sont activement inscrits pour participer au programme OCOP (à chaque commune son produit) de la ville de Hanoï. Bat Tràng propose actuellement plus de 50 produits en céramique obtenant des certifications OCOP de 3 à 5 étoiles.

En plus de dominer la majorité du marché de consommation intérieure, les céramiques de Bat Tràng sont également exportées vers de nombreux pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique. De nombreux produits en céramique typiques de Bat Tràng tels que la vaisselle, les théières, les vases à fleurs … sont choisis comme cadeaux pour les délégués assistant aux conférences, aux grandes fêtes et aux évènements importants du district et de la commune.

Affirmation de la position du village artisanal

Les 21 et 22 octobre, le jury international et le Conseil mondial de l'artisanat ont mené une enquête et évalué la possibilité de reconnaître le village de poterie de Bat Tràng comme membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO. Le Conseil comprend : M. Aziz Murtazaev, président du Conseil mondial de l'artisanat pour la région Asie-Pacifique, Dr Sitthichai Smanchat, vice-président du Conseil mondial de l'artisanat pour l'Asie du Sud-Est et Mme Nadia Meer, vice-présidente du Conseil mondial de l'artisanat pour l'Afrique.

La délégation a rencontré les chefs de village et de commune de Bat Tràng, a visité d'anciens villages et maisons anciennes et a discuté avec des artisans et des céramistes qualifiés. La délégation a rencontré les chefs de village et de commune de Bat Tràng, a visité d'anciens villages et maisons anciennes et a discuté avec des artisans et des céramistes qualifiés. Le Conseil a également visité la rue de la poterie, les galeries, le Musée de la poterie de Bat Tràng et a rencontré des petites et moyennes entreprises mettant en œuvre des projets à Bat Tràng.

Photo : CTV/CVN

Après une expérience professionnelle et pratique, le Conseil a hautement apprécié les valeurs uniques du village artisanal de Bat Tràng en termes de culture, d'histoire, d'économie et d'impact social. Le village de poterie de Bat Trang répond non seulement à tous les critères d'un village artisanal traditionnel, mais mérite également de devenir membre du RVCU.

Émerveillé par la beauté et la valeur du village de poterie de Bat Tràng, M. Aziz Murtazaev a déclaré qu'il présenterait les produits de Bat Tràng et les artisans talentueux dans le monde entier, afin de diffuser les valeurs culturelles traditionnelles. Cette démarche contribue non seulement à promouvoir la préservation et le développement de la poterie de Bat Tràng, mais affirme également la position du village artisanal dans le monde.

Outre le village de poterie de Bat Tràng, à cette occasion, le jury international et le Conseil mondial de l'artisanat examineront également sur un certain nombre d'autres villages d'artisanat, tels que : la soie de Vạn Phúc (Hà Dông), les chapeaux Chuông (commune de Phuong Trung, district de Thanh Oai), tissage de bambou et de rotin (commune de Phu Nghia, district de Chuong My), sculpture d'art Son Dông (commune de Son Dông, district de Hoài Duc)...

Quỳnh Anh/CVN