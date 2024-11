La culture de l'ethnie Hrê transmise aux jeunes générations

Avec le désir de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de l'ethnie minoritaire Hrê, les autorités locales et amateurs de la province de Quang Ngai (Centre) ont décidé d'apprendre aux jeunes à jouer du gong et à interpréter des chants et danses folkloriques.

>> Comment Kon Tum préserve-t-elle la culture ethnique ?

>> L’espace de la culture des gongs du peuple Thô connaît une seconde jeunesse

>> La traversée de la terre et de la culture des gongs de Gia Lai au Sud

Photo : VNA/CVN

Le week-end, la maison de Hà Viêt Sy, 57 ans, de la commune de Thanh An, district de Minh Long, province de Quang Ngai, remplit l’air du son vibrant des gongs. Alors que les battements rythmiques résonnent, les villageois affluent vers sa maison pour regarder, écouter et apprendre à jouer du gong. Cela a suscité une appréciation croissante de l’instrument au sein de la communauté.

Passionné par cet instrument traditionnel, Sy a non seulement enseigné à d’autres, mais a également fondé une équipe de gongs pour la commune. "Je suis très heureux et fier de voir autant de jeunes embrasser notre culture ethnique", a-t-il déclaré. "Beaucoup d’enfants sont enthousiastes et ont une bonne oreille, donc ils apprennent vite. J’espère que les jeunes générations du peuple Hrê chériront et préserveront toujours cette culture traditionnelle unique".

De même, chez Trân Dinh Hà, 46 ans, dans le village de Diên Son, commune de Long Son, district de Minh Long, les jeunes se réunissent souvent pour apprendre l’art de jouer du gong.

Trân Dinh Hà fait partie des rares dans cette région montagneuse à savoir jouer habilement des instruments traditionnels Hrê. Pour lui, préserver le son des gongs est essentiel pour sauvegarder son identité ethnique. C’est pourquoi il passe toujours du temps à enseigner cet instrument aux jeunes générations.

Promouvoir la culture des gongs



Photo : VNA/CVN

Dinh Van Y, chef adjoint du Bureau de la culture et de l’information du district de Minh Long, a souligné que pour préserver et promouvoir durablement la culture des gongs ainsi que d’autres patrimoines culturels de l'ethnie Hre, il est essentiel de disposer de personnes expérimentées pour enseigner et former les jeunes générations.

Dans le district de Ba To, le projet 6 préserve les valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques associées au développement du tourisme dans le cadre du programme national cible pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des régions montagneuses à l’horizon 2030.

Le Bureau de la culture et de l’information du district a ouvert des cours pour apprendre à jouer du gong et à chanter des chansons folkloriques aux jeunes, aux femmes et aux agriculteurs vivant dans les communes de Ba Diên, Ba Thành, Ba Vinh, Ba Trang et Ba Khâm.

Grâce aux efforts collectifs des autorités locales et des personnes passionnées, les valeurs culturelles traditionnelles du groupe ethnique Hre sont préservées et promues, contribuant à enrichir la culture des minorités ethniques de la province de Quang Ngai.

VNA/CVN