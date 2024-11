Bientôt la "Semaine de la Grande Union interethnique - patrimoine culturel vietnamien" 2024

La cérémonie d’ouverture de la "Semaine de la Grande Union Interethnique - patrimoine culturel vietnamien" 2024 et du "Festival du chant Then et du luth Tinh des ethnies Tày, Nùng et Thái" 2024, aura lieu dans la soirée du 16 novembre.

Photo : VNA/CVN

La "Semaine de la Grande Union Interethnique - patrimoine culturel vietnamien" 2024, se déroulera du 16 au 24 novembre. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, lors d’une conférence de presse donnée le 7 novembre à Hanoï.

Quant au "Festival du chant Then et du luth Tinh des ethnies Tày, Nùng et Thái" 2024, il aura lieu du 16 au 18 novembre.

Selon les organisateurs, ces événements visent à contribuer à préserver et promouvoir la grande union nationale, saluant le 94e anniversaire de la fondation du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre) et la Journée vietnamienne du patrimoine culturel (23 novembre). Ils contribueront également à préserver et promouvoir les cultures des 54 groupes ethniques vietnamiens.

Selon Trinh Ngoc Chung, chef par intérim du comité de gestion du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, la cérémonie d'ouverture aura lieu en présence de dirigeants du Parti et de l'État.

Le "Festival du chant Then et du luth Tinh des ethnies Tày, Nùng et Thái" 2024 est la 7e édition de cet événement. Cette année, il aura lieu au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, en tant que l’un des événements importants dans le cadre de la "Semaine de la Grande Union interethnique - Patrimoine culturel vietnamien" 2024.

Photo : VNA/CVN

À rappeler que les pratiques du "then" par les ethnies Tày, Nùng et Thái ont été inscrits en 2019 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Pratique rituelle essentielle de leur vie spirituelle, le "then" reflète des concepts relatifs aux êtres humains, à la nature et à l’univers. Les cérémonies décrivent un voyage au cours duquel le maître "then" (homme ou femme) guide les soldats fantômes dans leur trajet du royaume terrestre à celui des cieux afin d’offrir des objets religieux et de prier pour la paix, la guérison, les récoltes, une bonne année, etc. Le maître "then" commence la cérémonie en chantant et en jouant du "tính", une sorte de luth.

Outre ce festival, sont également prévus plusieurs autres événements, dont un espace culturel et festivalier de la province de Dông Nai, un festival d'échange culturel des ethnies du Sud-Ouest, des hauts plateaux du Centre, du Nord...

VNA/CVN