Présentation de la beauté du patrimoine vietnamien à travers l'objectif cinématographique

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a souligné que le Vietnam, avec ses paysages exceptionnels, son histoire héroïque et son patrimoine culturel abondant - dont plusieurs sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO - offre une source inépuisable d'inspiration pour les cinéastes et un potentiel de développement exceptionnel pour le tourisme culturel.

Cette exposition met en lumière 120 images captivantes extraites de productions cinématographiques vietnamiennes et internationales, accompagnées de 40 photos artistiques représentant le patrimoine historique et immatériel du Vietnam. Ces photographies offrent une immersion visuelle dans des lieux emblématiques, témoignant de la diversité culturelle et de la beauté naturelle du pays.

Le même jour, le Festival a également accueilli l’ouverture du Marché des projets de films, un événement phare organisé par le Département de la cinématographie, en collaboration avec la société BHD et Vietnam Media Corp.

Se déroulant du 7 au 10 novembre, ce marché rassemble 70 projets cinématographiques issus de plus de 20 pays et territoires, offrant aux producteurs, réalisateurs et scénaristes une plateforme unique pour présenter leurs œuvres et rencontrer des investisseurs potentiels ainsi que des experts de l'industrie cinématographique.

Un jury prestigieux, comprenant le consultant français Thibaut Bracq, la productrice américaine Jodi Hildebrand, le directeur de Runup Vietnam Lee Jin Sung, et le réalisateur et président de BHD, Nguyên Phan Quang Binh, a été invité pour évaluer les projets.

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de clôture du Festival. Le prix du projet le plus prometteur, offert par l'ambassade de France, s'élève à 135 millions de dongs (environ 5.000 euros). Un prix spécial du jury ainsi qu’un prix d'encouragement pour soutenir les jeunes réalisateurs talentueux seront également décernés, illustrant l’engagement du festival à encourager la créativité et à valoriser le cinéma vietnamien.

