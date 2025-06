Faire de Ninh Binh une province industrielle et patrimoniale à l’horizon 2030

Dans l’après-midi du 23 juin à Nam Dinh, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a eu une séance de travail avec les permanences des Comités provinciaux du Parti de Nam Dinh, Hà Nam et Ninh Binh, sur la mise en œuvre des résolutions et conclusions du Parti, ainsi que sur certaines missions clés en matière de développement socio-économique, de défense et de sécurité.

Selon un rapport présenté lors de la réunion, ces dernières années, le taux de croissance économique de ces trois provinces est resté élevé et stable. Sur la période 2020–2024, le PIB moyen de Hà Nam a atteint 10,26%, celui de Ninh Binh 8,03%, et celui de Nam Dinh 9,55%. Rien que pour le premier semestre 2025, les trois localités ont enregistré une croissance à deux chiffres.

Le taux de pauvreté dans les trois provinces est aujourd’hui inférieur à 1%. Au 29 mai 2025, Hà Nam, Nam Dinh et Ninh Binh ont finalisé les dossiers et projets de réorganisation administrative au niveau provincial et communal, conformément aux règlements, pour les soumettre au gouvernement.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que la fusion des trois provinces constitue une étape inévitable dans le contexte du besoin de plus en plus urgent d’innover dans les modèles de développement et d’améliorer l’efficacité de la gouvernance régionale.

Selon lui, la structure économique et les capacités de production de chaque localité présentent des avantages distincts, qui, une fois combinés, peuvent former une chaîne de valeur cohérente, compensant les faiblesses existantes.

La fusion permettra une planification unifiée des infrastructures de transport, d’urbanisme, d’industrie, de tourisme, de services et d’agriculture, facilitant le développement de corridors économiques interconnectés reliant les zones montagneuses, les plaines et les régions côtières, et optimisant ainsi le potentiel de commerce, de tourisme et de logistique interrégionale.

Le secrétaire général du Parti a souligné la nécessité de reconstruire une stratégie de développement socio-économique globale pour la nouvelle province de Ninh Binh, de manière méthodique, scientifique et avec une vision à long terme.

Il a ordonné la mise en œuvre cohérente des percées stratégiques en matière de développement, et la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux, en veillant au respect des délais, de la qualité et des orientations politiques.

L’objectif est de bâtir un espace de développement moderne et dynamique, où Ninh Binh évoluera progressivement vers une province industrielle et de services, selon un modèle de croissance verte et intelligente, avec l’ambition de devenir d’ici 2030 une province industrielle développée, portant l’identité d’un centre national du patrimoine.

Le secrétaire général a précisé qu’il est essentiel de maintenir la stabilité politique, de garantir la défense nationale, la sécurité et l’ordre public tout au long du processus de fusion et de fonctionnement du nouvel appareil administratif.

En outre, il faut intensifier la communication, la sensibilisation et l’explication des politiques de manière claire et convaincante, afin de créer un large consensus social, notamment dans les zones peuplées de minorités ethniques et de croyants.

