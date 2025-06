Vietnam et République de Corée renforcent leur coopération parlementaire

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh a souligné qu’en plus de 30 ans depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques et la mise en place de leur partenariat stratégique global en 2022, les liens entre le Vietnam et la République de Corée n’avaient jamais été aussi solides, une dynamique à laquelle les parlements des deux pays avaient largement contribué.

Elle a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur de la promotion de l’égalité des genres, du renforcement du rôle des femmes et de la construction de familles durables.

Le pays a adopté des lois fondamentales sur l’égalité des genres et la prévention de la violence domestique, tout en respectant la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Actuellement, plus de 30% des députés vietnamiens sont des femmes, et la représentation féminine dans les postes de direction politique ne cesse de croître.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a proposé de multiplier les échanges de délégations parlementaires, notamment entre jeunes députés, et de promouvoir le rôle des groupes parlementaires d’amitié.

Photo : VNA/CVN

Nguyen Thi Thanh a en outre exprimé le souhait que la République de Corée continue à soutenir les femmes et les enfants issus de familles interculturelles vietnamo-sud-coréennes, en mettant en place des programmes pilotes pour aider les femmes divorcées ou rapatriées à se réinsérer au Vietnam. Elle a également encouragé les entreprises et collectivités sud-coréennes à inclure les femmes et les enfants issus de familles interculturelles vietnamo-sud-coréennes dans les programmes de développement social et communautaire.

Pour sa part, Lee In-sun a réaffirmé l’importance que la République de Corée accorde à l’égalité des sexes, s’efforçant d’améliorer le cadre législatif et de sensibiliser davantage l’opinion publique.

Son Comité continuera à coopérer avec les agences vietnamiennes afin de créer un environnement inclusif et sûr pour les femmes et les enfants dans les familles interculturelles vietnamo-sud-coréennes, tout en promouvant les échanges entre les deux peuples.

VNA/CVN