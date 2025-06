La province de Bên Tre redouble d'efforts pour combattre la pêche INN

La province de Bên Tre, dans le Delta du Mékong, intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans le cadre de l’objectif du pays de faire lever l’avertissement de carton jaune de la Commission européenne sur ses produits de la pêche.