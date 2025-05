Efficacité des mécanismes de règlement des différends dans la CNUDM de 1982

L'Académie diplomatique du Vietnam, en collaboration avec la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) et l'ambassade d'Australie au Vietnam, a organisé mercredi 7 mai le 14 e Dialogue maritime visant à souligner le rôle et l'efficacité des mécanismes de règlement des différends dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

>> Le Vietnam et la Chine s’engagent à gérer efficacement leurs différends en Mer Orientale

>> Le Vietnam adhère au droit international, appuie une coopération maritime accrue

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni environ 130 participants en présentiel et 50 en ligne, dont 20 intervenants internationaux venus de 14 pays et territoires, 40 représentants d'une trentaine de missions diplomatiques au Vietnam, ainsi que plus de 70 délégués issus d'organismes publics, instituts de recherche et universités à travers le pays.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dr. Nguyên Manh Cuong, a souligné que la CNUDM en général et les mécanismes de règlement des différends en particulier contribuent à renforcer la stabilité de l'ordre juridique en mer, à assurer la sécurité maritime, la paix et le développement économique mondial durable, et à promouvoir la coopération internationale pour une gouvernance des océans à long terme. Le Vietnam affirme son engagement à se conformer à la CNUDM, continue de contribuer aux efforts communs, promeut la coopération juridique internationale en mer, pour la paix, la stabilité et la prospérité, sur la base du droit international, a-t-il déclaré.

La Professeure associée et Docteure Nguyên Thi Lan Anh, directrice adjointe de l'Académie diplomatique du Vietnam, a rappelé que la CNUDM constitue la base juridique essentielle pour une gestion durable des océans.

À l'occasion du 30e anniversaire de la création du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), ce dialogue constituait une opportunité d'évaluer le rôle des mécanismes de règlement des différends dans le cadre de la CNUDM, de promouvoir l'évolution progressive du droit de la mer, et d'identifier des solutions pour renforcer leur efficacité face aux nouveaux défis émergents.

L'ambassadrice d'Australie au Vietnam Gillian Bird a réaffirmé l'importance de régler les différends par des moyens pacifiques fondés sur la base des règles et normes internationales, exprimant sa préoccupation face aux comportements coercitifs en Mer Orientale.

Olivia Schlouch, représentante de la KAS, a salué le dialogue maritime comme un forum international prestigieux. Elle a exprimé son ferme soutien à la candidature du Vietnam au poste de juge au TIDM, soulignant que le Vietnam affirme de plus en plus ses compétences, sa crédibilité et son rôle de leader dans le domaine du droit international de la mer.

En marge de l'événement, le président du TIDM, Tomas Heidar, a prononcé mardi 6 mai un discours important sur le rôle du Tribunal dans la résolution pacifique des différends. Il a réaffirmé la confiance des États dans le Tribunal et ses contributions significatives à la clarification et au développement du droit de la mer.

VNA/CVN