Le FPV appelé à mobiliser le consensus public pour une révolution réformatrice

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a tenu lundi 23 juin une séance de travail avec le Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et les organisations centrales, au cours de laquelle il a exhorté le front et les organisations à renforcer le consensus public pour la mise en œuvre réussie de la révolution de simplification de l’appareil organisationnel du système politique et de réorganisation des unités administratives.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le FPV et ses organisations affiliées doivent promouvoir leur rôle politique central en intensifiant leurs communications, en unissant les citoyens, tant au niveau national qu’international, en mobilisant toutes les ressources et en stimulant la créativité pour mettre en œuvre les "quatre résolutions-piliers" du Politburo (résolutions n°57, n°59, n°66 et n°68), a déclaré le leader du Parti.

Ils ont également été exhortés à encourager les entreprises et le public à intensifier leurs activités productives et commerciales.

Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du FPV et des organisations de masse centrales, et président du Comité central du FPV, a déclaré qu’en plus de remplir leurs missions politiques, de jouer un rôle central dans les activités de mobilisation de masse, de renforcer le bloc de grande union nationale et de renforcer la confiance du public envers le Parti et l’État, le FPV et ses organisations affiliées ont réalisé d’excellents résultats en matière de restructuration.

Rester proches de la population

Le dirigeant a fait savoir que le FPV avait procédé à la consolidation de 284 unités départementales en 159, soit une réduction de 125 unités (55,98%), et à une réduction des effectifs de 2.720 à 2.185 employés (soit une réduction de 19,67%), supprimant ainsi les postes superflus incompatibles avec le nouveau modèle.

Les préparatifs du Congrès du Parti du FPV et des organisations de masse centrales pour le mandat 2025-2030 sont en cours, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l’importance d’un appareil politique rationalisé et efficace pour atteindre l’objectif de faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030 et un pays socialiste développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le chef du Parti a exhorté le FPV et les organisations membres à faire œuvre de pionnier, en servant de noyau unificateur et de force directrice de l’opinion publique et des mouvements populaires dans cette réforme organisationnelle.

Il a demandé au Comité du Parti du FPV et aux organisations de masse centrales de mettre en œuvre rapidement la décision n°304-QD/TW publiée par le Politburo le 10 juin concernant leurs fonctions, leurs missions et leur organisation, tout en guidant les provinces et les communes pour qu’elles mettent en œuvre le nouveau modèle à compter du 1er juillet de manière cohérente et ininterrompue. Ils doivent rester proches de la population, être à l’écoute de ses pensées et de ses aspirations, privilégier l’intérêt national et le bien-être public, et proposer rapidement des solutions.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à la restructuration des organes de presse relevant du FPV et de ses organisations affiliées afin de garantir un fonctionnement rationalisé, moderne et efficace, favorisant ainsi la communication publique et le consensus social.

Il a souligné la nécessité d’un leadership fort lors des prochains congrès du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, soulignant leur rôle dans la promotion de l’unité nationale et la mise en œuvre de la vision du président Hô Chi Minh d’un Vietnam pacifique et prospère.

Importance de la coordination

Il a exhorté le FPV et ses organisations membres à promouvoir la démocratie, à contribuer activement aux documents du Congrès du Parti, à mobiliser les électeurs et à bâtir un État fort et centré sur le peuple. Conformément au nouveau modèle organisationnel, ces organismes doivent aligner leurs activités sur l’édification du Parti, le contrôle public et la transformation numérique, en travaillant en étroite collaboration avec les communautés de base et en protégeant les droits des citoyens.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné l’importance de la coordination entre les comités du Parti à tous les niveaux pour soutenir la mission du FPV, exprimant sa confiance dans la capacité du FPV à préserver les traditions nationales, à fédérer la volonté populaire et à contribuer à la réalisation des aspirations du pays à la prospérité et au bonheur.

Lors de la séance de travail, le secrétaire général Tô Lâm a présenté au Comité du Parti du FPV et aux organisations de masse centrales la décision n°304-QD/TW du Politburo, qui définit la nouvelle structure, les nouvelles fonctions et les nouvelles missions du Comité central du FPV, marquant ainsi une étape importante dans l’amélioration de son efficacité organisationnelle.

VNA/CVN