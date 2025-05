Le Vietnam adhère au droit international, appuie une coopération maritime accrue

En tant que signataire de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et pays doté d’un long littoral, le Vietnam adhère systématiquement au droit international et soutient le renforcement de la coopération internationale afin de bâtir une nation maritime forte et de promouvoir un développement économique durable, a déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu.

Le responsable a fait ces remarques lors d’un atelier régional sur le rôle du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) dans le règlement des différends relatifs au droit de la mer, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le TIDM ouvert lundi 5 mai à Hanoï.

Cet atelier de deux jours a réuni des représentants du TIDM ainsi que plus de 70 délégués, dont des experts juridiques de 15 pays asiatiques, des responsables vietnamiens des affaires maritimes de divers ministères et agences centrales, et des représentants de missions diplomatiques étrangères à Hanoï.

L’événement comprend trois sessions axées sur des sujets tels que les procédures de règlement des différends et la compétence en vertu de la CNUDM en général et du TIDM en particulier, ainsi que sur les précédents juridiques notables, et se conclut par une table ronde entre les participants.

L’engagement du Vietnam envers la CNUDM et le TIDM se manifeste non seulement par des déclarations officielles, mais aussi par des actions concrètes, a déclaré Nguyên Minh Vu, soulignant que le pays participe activement aux forums internationaux, promulgue une législation conforme à la CNUDM et soutient l’universalisation de la convention.

Il a ensuite déclaré que la nomination par le Vietnam d’un candidat au poste de juge du TIDM reflétait sa volonté d’apporter son expertise et de jouer un rôle de premier plan dans le développement du droit maritime international. Face à des défis maritimes de plus en plus complexes, allant de la concurrence stratégique au changement climatique, le rôle de la CNUDM et du TIDM est plus important que jamais.

Une compréhension approfondie du rôle et des procédures du TIDM, ainsi qu’une coopération internationale pour le respect des principes de la CNUDM, sont essentielles pour garantir que les océans demeurent des zones de paix, de coopération et de développement durable, a-t-il ajouté.

Dans son discours d’ouverture, le président du TIDM, Tomas Heidar, a déclaré que l’atelier s’inscrivait dans une série d’événements mondiaux visant à promouvoir la compréhension des mécanismes de règlement des différends prévus par la CNUDM et à souligner le rôle essentiel du TIDM dans la résolution des différends liés à l’interprétation et à l’application de la Convention.

Il a souligné que l’une des principales réalisations du processus de négociation de la CNUDM a été la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends pour garantir la mise en œuvre effective de la convention.

En tant qu’organe judiciaire indépendant au cœur de ce mécanisme, le TIDM a gagné la confiance des États membres et s’est révélé un forum efficace pour le règlement des différends. À ce jour, le Tribunal a statué sur 30 affaires et émis trois avis consultatifs sur des questions liées au droit de la mer, a-t-il indiqué.

