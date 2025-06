Adoption d’une loi concernant la nationalité vietnamienne

Dans la matinée du 24 juin, avec 416 voix pour sur 416 députés ayant pris part au vote (soit 87,03 % du total des députés), l’Assemblée nationale a adopté la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la nationalité vietnamienne.

>> Réunion parlementaire : créer les conditions pour acquérir et recouvrer la nationalité vietnamienne

>> L'Assemblée nationale examine un assouplissement de la politique de naturalisation

>> L’Assemblée nationale poursuit ses travaux législatifs

Photo : VNA/CVN

La loi modifie et complète certaines dispositions de l’article 19, intitulé "Conditions d’acquisition de la nationalité vietnamienne", ainsi que de l’article 33, relatif aux "Motifs d’annulation de la décision d’acquisition de la nationalité vietnamienne, de la décision de réintégration de la nationalité vietnamienne".

Selon la loi, la clause 2 de l’article 16 est modifiée et complétée comme suit : "L’enfant né d’un parent de nationalité vietnamienne et d’un autre de nationalité étrangère obtient la nationalité vietnamienne si les parents conviennent de choisir la nationalité vietnamienne pour leur enfant lors de la déclaration de naissance auprès de l’autorité compétente vietnamienne, conformément aux instructions du gouvernement. Dans le cas où l’enfant est né sur le territoire vietnamien et que les parents ne parviennent pas à un accord sur la nationalité de l’enfant, celui-ci obtiendra la nationalité vietnamienne."

Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

VNA/CVN