Le Vietnam après quatre ans de mise en œuvre de l'EVFTA

L'un des points marquants les plus appréciés sont le processus de réforme proactive des institutions du Vietnam pour créer un environnement commercial plus transparent et plus favorable et ainsi accroître l'attraction des capitaux d'investissement étrangers, européens notamment.

À ce sujet, un journaliste de l’Agence Vietnamienne d’Information a interviewé Luong Hoàng Thai, directeur du Département de politique commerciale multilatérale (ministère de l'Industrie et du Commerce), sur l'efficacité ainsi que les défis à l'approche de la cinquième année de mise en œuvre de l'accord EVFTA.

L'accord EVFTA, entré en vigueur le 1er août 2020, constitue le premier accord de libre-échange (ALE) de l'UE avec un pays en développement de la région Asie-Pacifique. Dans les ALE de nouvelle génération, l’important est le renouvellement des institutions pour à la fois répondre aux conditions élevées de l’accord et créer une dynamique pour faire bon usage des incitations disponibles.

Le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers l'UE est passé de 35,7 milliards d'USD en 2019 à 43,6 milliards en 2023. Les produits majeurs du Vietnam comme les produits électroniques, les chaussures, les produits agricoles et aquatiques... ont tous connu une forte croissance, faisant du Vietnam le partenaire commercial le plus important de l’UE au sein de l’ASEAN.

Ces quatre dernières années, l'accord EVFTA a renforcé la position du Vietnam en tant que destination attractive pour les investisseurs de l'UE. En outre, l'EVFTA a contribué à amener l'UE à la 6e position parmi les plus grands investisseurs d'IDE au Vietnam avec 2.450 projets d’un investissement total de plus de 28 milliards d'euros. Toutefois, les relations d’investissement entre le Vietnam et l’UE ne se développeront pleinement que si l’accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA) est ratifié par tous les États membres de l’UE. Jusqu'à présent, cet accord est seulement ratifié par le Vietnam et environ les deux tiers des membres de l'UE.

Selon Luong Hoàng Thai, lorsque l'accord entre en vigueur, outre les avantages qu'il apporte, les défis ne seront pas minimes. Les entreprises seront confrontées à de nombreuses difficultés pour accéder à ce marché en raison des nombreuses normes strictes liées à la qualité des produits. Bien qu'elles soient appliquées à tous les pays, le Vietnam sera confronté à des défis plus importants car son niveau de développement est parmi les plus bas par rapport aux partenaires ayant conclu des ALE avec l'UE dans la région.

En outre, les entreprises vietnamiennes n’ont pas construit leurs propres marques et ne disposent pas de stratégies appropriées pour améliorer leur reconnaissance sur le marché de l’UE.

D’un autre côté, l’UE élabore de nombreuses nouvelles réglementations en matière de travail et d’environnement pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs. Ce processus aura certains impacts sur la capacité des marchandises vietnamiennes à pénétrer la région.

Enfin, l’accord EVFTA ne réussira que si le Vietnam et l’UE parviennent à établir de nouvelles chaînes d’approvisionnement et à établir des liens plus étroits entre entreprises des deux parties.

Pour surmonter ces défis, le Vietnam doit continuer d’améliorer son environnement des affaires, étendre les activités de communication sur l'EVFTA et soutenir ses entreprises, notamment les PME dans la modernisation de leurs technologies et le renforcement de leur compétitivité.

VNA/CVN