Le Vietnam devient le premier exportateur de l'ASEAN vers l'UE grâce à l'EVFTA

Le 1 er août 2020 a marqué une étape importante pour le Vietnam et l'Union européenne (UE) avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). Quatre ans plus tard, le Vietnam se distingue comme le premier exportateur de l'ASEAN vers l'UE, récoltant les fruits d'un partenariat économique florissant qui a stimulé la croissance économique, la création d'emplois et l'accès des consommateurs aux produits européens haut de gamme.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts, l'élimination progressive des droits d'importation dans le cadre de l'EVFTA a rendu les produits européens plus abordables pour les consommateurs vietnamiens. Dans le même temps, les secteurs orientés vers l'exportation comme l'habillement, la chaussure et la logistique ont prospéré, générant de nouveaux emplois et améliorant les compétences de la main-d'œuvre.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la valeur des exportations du Vietnam vers l'UE a grimpé en flèche de près de 50%, consolidant sa position de premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN. À l'inverse, les importations en provenance de l'UE ont également augmenté de plus de 40%.

Le Département général des douanes vietnamiennes a indiqué qu'en juin seulement, les exportations vietnamiennes vers l'UE ont augmenté de 7,85% en glissement mensuel et de 19,54% en glissement annuel, dépassant les 4,28 milliards d'USD. Pour le premier semestre, ce chiffre a atteint plus de 24,69 milliards d'USD, soit une hausse annuelle de 15,37%. Les principaux produits d'exportation comprenaient les produits aquatiques, les fruits et légumes, les chaussures, les vêtements, le bois et les meubles en bois, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne étant les principaux importateurs.

Une enquête menée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) a révélé que les entreprises sont plus au courant de l'EVFTA que des autres accords de libre-échange, près de la moitié d'entre elles signalant des avantages spécifiques. En conséquence, les exportations vietnamiennes vers l'UE ont augmenté de 16,7% en 2022 et d'environ 20% en 2023.

Photo : VNA/CVN

Dominik Meichle, président de la Chambre de commerce européenne (EuroCham) au Vietnam, a salué le rôle de l’EVFTA dans la transformation de l’UE en sixième source d’investissement direct étranger (IDE) du Vietnam, avec 2.450 projets d’une valeur de plus de 28 milliards d’euros, malgré la ratification en attente de l’accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

L’EVFTA a également amélioré l’environnement des affaires au Vietnam, attirant davantage d’IDE de l’UE et d’autres pays. Tirant parti des avantages de l’accord, les investissements au Vietnam ont grimpé en flèche, en particulier dans la fabrication de haute technologie et les services tels que la finance, la banque, l’assurance, l’énergie, les télécommunications et les transports.

Saluant le statut de l'UE en tant que troisième partenaire commercial de l'ASEAN avec des échanges bilatéraux de 296,87 milliards d'USD en 2023, et premier investisseur direct étranger en Asie du Sud-Est, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a déclaré qu'en tant que coordinateur des relations économiques ASEAN - UE et premier pays en développement à signer et à mettre en œuvre un accord de libre-échange avec l'UE, le Vietnam continuera de soutenir et de faire progresser la coopération entre les deux parties, en particulier dans le commerce et l'investissement, en contribuant à la stabilité et à la diversité des chaînes d'approvisionnement reliant les deux régions et en facilitant la collaboration entre leurs communautés d'affaires.

Selon l'indice de confiance des entreprises publié par EuroCham Vietnam début 2024, près de 71% des entreprises de l'UE ont des perspectives positives pour leurs opérations à long terme au Vietnam.

VNA/CVN