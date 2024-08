La Chine, le plus grand marché d'exportation agricole du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Les informations ont été communiquées par He Yadong, porte-parole du ministère chinois du Commerce, lors d'une conférence de presse régulière, en répondant à une question concernant l'état actuel des relations économiques et commerciales sino-vietnamiennes, ainsi que les mesures visant à améliorer et renforcer cette coopération à l'occasion de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm.

La Chine maintient sa position de partenaire commercial principal du Vietnam, avec un volume d'échanges bilatéraux dépassant 200 milliards d'USD durant trois années consécutives. Elle représente également le marché le plus important pour les exportations agricoles vietnamiennes. Le durian et le fruit du dragon du Vietnam sont populaires auprès des consommateurs chinois. Les importations agricoles chinoises en provenance du Vietnam représentent environ un cinquième du total des importations agricoles de l'ASEAN.

Concernant l'investissement et la coopération, le Vietnam s'affirme comme une destination étrangère privilégiée pour les investisseurs chinois. Les projets d'énergies renouvelables, notamment solaires et éoliens, financés par la Chine, sont devenus des modèles de coopération dans l'économie verte entre les deux parties.

He Yadong a affirmé l'engagement du ministère chinois du Commerce à mettre en œuvre sérieusement les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays. La Chine profitera de la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays l'année prochaine pour prendre diverses mesures visant à consolider la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Premièrement, le ministère encouragera des entreprises chinoises et vietnamiennes à utiliser des plateformes telles que l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), la Foire de Canton et l'Exposition Chine - ASEAN, dans le but de stimuler les échanges de produits agricoles et industriels de haute qualité.

Deuxièmement, le ministère chinois créera une nouvelle moteur pour la coopération et l’investissement ainsi que renforcera la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines de l'économie numérique et du développement durable.

Troisièmement, le ministère renforcera la coopération dans la chaîne d’approvisionnement, aidant les deux parties à dynamiser la coopération dans les zones industrielles et la coopération décentralisée.

Et quatrièmement, il accélérera les négociations sur la version 3.0 de la zone de libre-échange Chine - ASEAN, visant à optimiser les avantages du Partenariat économique régional global (RCEP) et contribuera davantage au développement et à la prospérité régionaux.

VNA/CVN