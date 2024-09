Nomination du vice-président du Parquet populaire suprême

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a remis le 16 septembre à Hanoï la décision de nomination du vice-président du Parquet populaire suprême à Hô Duc Anh, procureur du Parquet populaire suprême, chef du Département de l'exercice du pouvoir de poursuite et d'enquête sur les délits économiques.

Tô Lâm a demandé à Hô Duc Anh de poursuivre les efforts pour améliorer son professionnalisme et garantir le respect de la déontologie, à travailler de manière proactive avec les autres dirigeants du Parquet populaire suprême pour donner des conseils en temps opportun au Parti et à l'État dans la promulgation de politiques et de lois sur le travail judiciaire et la réforme judiciaire.

Pour remplir les tâches qui lui sont assignées dans son nouveau poste, Tô Lâm a demandé à Hô Duc Anh de continuer à être absolument loyal envers le Parti, le pays et le peuple, être exemplaire dans la mise en œuvre des directives du Parti, des politiques et des lois de l'État.

Pour sa part, le nouveau vice-président du Parquet populaire suprême, Hô Duc Anh, a affirmé que c'était un honneur et aussi une lourde responsabilité devant le Parti, l'État et le peuple.

Il s’est promis d'être absolument loyal à l’œuvre révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple, en perfectionnant constamment son courage politique, ses qualités morales et son style de vie fondé sur la pensée du Président Hô Chi Minh et de se coordonner étroitement avec les agences compétentes pour mener à bien ses tâches assignées.

