Le Vietnam aide le Laos à construire un centre de commandement de la sécurité

En marge de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Laos, le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Police, et le général Vilay Lakhamphong, vice-Premier ministre et ministre lao de la Police, ont coprésidé le 2 décembre à Vientiane, une cérémonie de mise en chantier du Centre de commandement de la sécurité du ministère lao de la Police.

Photo : VNA/CVN

Le projet essentiel vise à moderniser les infrastructures de commandement et de direction pour remplacer l'ancien siège, construit dans les années 1960 au village d'Hatsadi, district de Chanthabuly, à Vientiane et désormais inadapté aux exigences de développement des forces de l'ordre lao.

Ces dernières années, les deux ministères ont renforcé leur coordination dans la lutte contre les complots hostiles, la criminalité transnationale, le trafic de drogue et la cybercriminalité, a fait savoir le ministre Luong Tam Quang.

Il a souligné que face aux évolutions complexes de la situation mondiale et aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, les deux ministères doivent renforcer leur coopération étroite afin de garantir solidement la sécurité nationale et de préserver l'ordre public dans chaque pays. Il a réaffirmé l'engagement du ministère vietnamien de la Police à accompagner son homologue lao dans la résolution de toutes les difficultés.

Exprimant sa gratitude envers le soutien précieux du Vietnam, le vice-Premier ministre et ministre Vilay Lakhamphong s'est déclaré convaincu que ce centre jouera un rôle important en permettant aux forces de sécurité publique lao de mieux accomplir leurs missions.

VNA/CVN