Vietnam - Laos : renforcement de la coopération entre les deux Partis

Dans le cadre de la visite d'État du secrétaire général Tô Lâm au Laos, une rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) s'est tenue le 2 décembre à Vientiane.

Coprésidée par le secrétaire général Tô Lâm et le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, cette rencontre était le plus haut mécanisme de coopération entre les deux Partis, jouant un rôle d'orientation stratégique et contribuant à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam - Laos.

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation de chaque Parti et de chaque pays, évalué les résultats de coopération récents, et discuté des mécanismes susceptibles de créer de nouvelles avancées dans le contexte actuel. Ils ont également discuté de l'évolution de la situation régionale et internationale d'intérêt commun.

Le secrétaire général Tô Lâm a félicité le Laos pour la célébration solennelle du 50e anniversaire de sa Fête nationale et réaffirmé que le Vietnam considère toujours ses relations avec le Laos comme une priorité absolue de sa politique extérieure. Le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a, pour sa part, souligné que la participation de la délégation vietnamienne de haut niveau a rehaussé la portée de cette commémoration.

Les deux parties ont salué les réalisations globales, d'importance historique, obtenues par les deux pays dans la mise en œuvre des Résolutions des Congrès des Partis et dans la préparation des prochains Congrès nationaux.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement profond, efficace et substantiel de la coopération bilatérale. En 2024, les deux parties ont mis en œuvre avec succès les accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux États ; les ministères, secteurs et localités du niveau central au local et les entreprises des deux pays ont activement concrétisé les mémorandums de coopération, créant une dynamique pour promouvoir le développement de la coopération dans tous les domaines.

La coopération en matière de défense et de sécurité a continué de se renforcer, demeurant un pilier essentiel des relations bilatérales. Les deux pays ont coordonné de nombreux projets importants, soutenu le renforcement des capacités du Laos en défense - sécurité, et mené efficacement la recherche, le rapatriement et l'inhumation des restes de soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au Laos. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge collaborent également à la mise en œuvre des résultats de la rencontre tripartite entre les dirigeants des trois Partis.

En matière économique, commerciale et d’investissement, la coopération connaît des avancées positives. Les dirigeants ont insisté sur la nécessité d'assurer le bon déroulement des projets clés, afin d'améliorer la qualité de vie des populations. Les échanges dans la culture, l'éducation, les sciences et les technologies restent des priorités et enregistrent des résultats concrets. Les liens entre les Commissions du Parti, les ministères, secteurs, localités et organisations sociopolitiques continuent de se renforcer.

Les deux parties ont souligné que cette coopération globale contribue de manière significative au développement socio-économique, à la consolidation de la défense - sécurité et au maintien de la stabilité politique de chaque pays. Elles ont affirmé leur détermination à approfondir davantage les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique Vietnam - Laos à travers les mécanismes existants et de nouveaux dispositifs convenus lors des rencontres de haut niveau.

Les deux pays ont convenu de maintenir la coordination étroite sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement, tout en préparant activement les prochains Congrès nationaux de leurs Partis. Ils ont également mis l'accent sur l'importance stratégique du renforcement du pilier défense - sécurité - diplomatie afin de préserver la stabilité politique et l'ordre social.

Le Vietnam et le Laos se sont engagés à optimiser les mécanismes actuels, à renouveler et améliorer la coopération sur tous les plans, et à envisager de nouveaux cadres adaptés aux exigences de la période à venir. Les deux parties continueront à échanger régulièrement des informations, se consulter et se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux.

Lors de la rencontre, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont hautement apprécié les progrès de la coopération économique, commerciale, d'investissement, culturelle, éducative, scientifique et technique. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de faire du commerce et de l'investissement un pilier majeur du lien stratégique Vietnam - Laos, de lever les obstacles existants et de promouvoir la connectivité des deux économies. Ils visent à porter rapidement le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars, puis à 10 milliards de dollars dans les temps à venir, et à accélérer les projets d'infrastructures clés tels que l'autoroute Hanoï - Vientiane, le modèle de zones industrielles Vietnam - Laos ou les corridors économiques transfrontaliers.

Par ailleurs, le Vietnam et le Laos élargiront leur coopération entre les organes du Parti, de l'État, du Front et des organisations de masse et populaires ; renforceront leur coordination et leur soutien mutuel dans le développement socio-économique, ainsi que dans la garantie de la sécurité et de la stabilité dans les zones frontalières, contribuant ainsi à consolider les relations spéciales entre les deux pays.

