Son La

Les drapeaux rouges balisent sur les rizières en terrasses vertes à Vân Hô

À l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, un spectacle insolite attire les voyageurs : une route bordée de drapeaux vietnamiens serpentant sur plus d'un km au milieu des rizières en terrasses du village de Suôi Lin, à Vân Hô, province septentrionale de Son La.

Réalisée début août par l’administration locale et l’Union de la jeunesse, cette installation s’étend sur 23 ha de cultures en terrasses. Le rouge éclatant des drapeaux contraste avec le vert tendre des champs de riz et les collines environnantes, composant une fresque spectaculaire rapidement devenue un lieu de "check-in" incontournable.

L’accès est facturé 10.000 dôngs par visiteur, une contribution destinée à entretenir le site, renouveler les drapeaux et aménager des abris de repos.

La route bordée de drapeaux vietnamiens serpentant sur plus d’un kilomètre au milieu des rizières en terrasses du village de Suoi Lin.

"Chaque année, je viens admirer les rizières à l’époque des moissons, mais je n’avais jamais vu un tableau aussi beau et symbolique", confie Quang Kiên, 30 ans, originaire de Môc Châu.

Nguyên Ha Phuong, 28 ans, témoigne de son émotion : "Se tenir au milieu de cette route de drapeaux, face aux montagnes et aux champs infinis, c’est à la fois bouleversant et source de fierté".

Moins fréquentée que les célèbres rizières de Hoàng Su Phi ou Mù Cang Chai, Suôi Lin conserve une authenticité rare : pas de foule compacte ni de services tapageurs, mais un cadre paisible et intact. Les rizières, aux pentes plus douces, facilitent la promenade et la prise de vues.

La meilleure lumière pour capturer ce décor s’étend de 08h00 à 10h00, avant que la brume ne se lève ou que le soleil ne décline trop vite. En cette saison, le riz commence à mûrir et les habitants récoltent déjà par endroits.

Situé à une vingtaine de kilomètres du centre de Môc Châu, le site est facilement accessible : bus depuis Hanoï, puis location de moto. Depuis Môc Châu, il faut suivre la nationale 43 en direction du poste frontalier de Long Sap, puis bifurquer vers le village de Suôi Lin sur 7 km.

Les visiteurs peuvent prolonger leur séjour en logeant dans un homestay du village, afin de profiter des meilleures lumières à l’aube. La région offre aussi d’autres découvertes : colline de thé en forme de cœur, cascade Dai Yêm, immersion dans la vie des communautés H’mông et dégustation de la cuisine locale.

