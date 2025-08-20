Hô Chi Minh-Ville inaugure le Cirque et Centre polyvalent de spectacles de Phú Thọ

Le 19 août au matin, le Cirque et Centre polyvalent de spectacles de Phú Thọ (quartier de Phú Thọ, Hô Chi Minh-Ville) a été officiellement inauguré. Porté par le Comité de gestion des investissements de construction d’ouvrages civils et industriels, le projet avait été approuvé en 2019 et lancé en avril 2023, pour un budget total de 1.395 milliards de dôngs.

>> Organisation des cérémonies d’inauguration et de lancement de projets

>> Inauguration du siège du ministère de la Police à Hanoï

>> Lancement et inauguration de 250 projets majeurs pour la Fête nationale

L’édifice de 10.000 m² comprend deux sous-sols et douze étages hors sol, pour une surface totale de près de 29.500 m² et une hauteur de 57,5 m. Sa pièce maîtresse est une grande salle de 2.000 places, équipée de systèmes de son, lumière et machinerie ultramodernes, capables d’accueillir des spectacles complexes. Le complexe dispose aussi d’une salle de répétition de 300 places, d’espaces d’exposition et de conférences, d’une zone de restauration à grande capacité et d’une terrasse multifonctionnelle.

Sur le plan technique, les infrastructures de circulation, de sécurité incendie et d’évacuation sont conformes aux normes internationales. Actuellement en phase d’essais des systèmes électromécaniques, il devrait entrer en exploitation fin 2025.

Selon Vo Duc Thanh, directeur du Comité de gestion des projets de construction civils et industriels, bien que validé dès 2019, l’ensemble conserve une dimension technologique de pointe, apte à accueillir des spectacles de niveau international. Sa gestion et son exploitation ont été confiées au Service municipal de la culture et des sports et au centre Artistique de la ville. Le modèle de fonctionnement associera cirque, marionnettes, arts multimédias, comédies musicales, concerts, festivals, conférences et expositions, tout en intégrant des services MICE, des activités éducatives et communautaires.

Pour Trân Thê Thuân, directeur du Service de la Culture et des Sports, la mise en service de ce complexe s’inscrit dans la stratégie de développement des infrastructures culturelles de la ville. L’ouvrage est appelé à devenir un "noyau" reliant arts du spectacle, tourisme culturel, économie nocturne, divertissement, création, formation, coopération internationale et échanges artistiques.

Lors de la cérémonie, Trân Thị Diêu Thúy, vice-présidente du Comité populaire municipal, a souligné que le lieu serait non seulement une scène pour des spectacles remarquables, mais aussi un centre de formation, d’échanges artistiques et une nouvelle destination pour le public vietnamien et étranger.

Afin d’assurer l’efficacité du projet, les autorités ont demandé l’élaboration rapide d’un plan opérationnel, d’une stratégie d’attractivité et d’un modèle de gestion adapté, pour éviter tout gaspillage. Le Cirque et Centre polyvalent de Phú Thọ ambitionne ainsi de devenir "la scène des grandes œuvres", un pôle de formation d’artistes, un espace d’échanges créatifs et un repère du tourisme culturel, tout en contribuant au dynamisme de l’économie nocturne de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN