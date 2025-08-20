Des vestiges sublimés par des expositions spéciales à la Cité impériale de Thang Long

Une série d'expositions spéciales sur le site patrimonial de la Cité impériale de Thang Long, à Hanoï, sont organisées à l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

>> Hanoï célèbre l’automne 1945 et réaffirme sa volonté de développement

>> La Révolution d'août 1945 a ouvert les ères glorieuses du Vietnam

>> Préparatifs rigoureux pour les célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale

Lors de la cérémonie d'inauguration, le 19 août, Nguyên Thanh Quang, directeur du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï, a souligné que le secteur central de la Cité impériale préserve non seulement des vestiges d'une histoire millénaire, mais aussi de reliques révolutionnaires et des "adresses rouges" qui nourrissent l'esprit patriotique, tels que la Maison et le Tunnel D67, le Bunker de cryptographie et la Tour du Drapeau de Hanoï.

Photo : KTDT/CVN

Les expositions font revivre l'histoire, évoquent des moments glorieux et rendent hommage aux générations de héros et de martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la paix. Les récits présentés ici demeurent une source d'inspiration et de fierté nationale, a-t-il souligné.

L'exposition consacrée à la Maison et au Tunnel D67 rassemble plus de 300 documents et photographies. Ce site est étroitement lié aux décisions stratégiques du Politburo et de la Commission militaire centrale pendant la Guerre de résistance contre les impérialistes américains, qui a abouti à la libération du Sud et à la réunification du pays.

Le Bunker cryptographique de l'État-major général, restauré, a également été officiellement ouvert au public. Construit en 1966, ce bâtiment a joué un rôle essentiel pour permettre au quartier général de l'Armée populaire du Vietnam de maintenir le commandement et le contrôle malgré les intenses raids aériens américains sur Hanoï.

À partir du 1er septembre, une nouvelle exposition consacrée à la Tour du Drapeau de Hanoï ouvrira ses portes, retraçant plus de 200 ans d'histoire de ce monument architectural militaire, de la dynastie des Nguyên et de l'occupation française jusqu'au jour de la Libération de la capitale, le 10 octobre 1954.

Grâce à des objets historiques, des documentaires et des présentations chronologiques, les visiteurs pourront revivre les moments où le drapeau rouge à l'étoile jaune flottait au sommet de la tour, symbole durable de l'indépendance et de l'aspiration à la paix du peuple vietnamien.

VNA/CVN