Miss Culture Vietnam 2025 honore la beauté, l’intelligence et l’identité vietnamiennes

Le Service de la culture et des sports de Hanoï a approuvé l’organisation du concours Miss Vietnam Multiculturel, un concours de beauté national visant à honorer la beauté, l’intelligence et l’identité culturelle des femmes vietnamiennes.

Selon les organisateurs, contrairement à de nombreux concours de beauté qui se concentrent principalement sur l’apparence physique, Miss Vietnam Multiculturel est conçu comme un voyage visant à promouvoir les valeurs culturelles nationales.

Les candidates doivent non seulement faire preuve de beauté, de talent et de confiance en elles, mais aussi s’engager à présenter le patrimoine spirituel, les coutumes, les rituels, la langue et les costumes traditionnels du Vietnam au public national et international.

Le concours sert également de sélection nationale officielle pour choisir la représentante du Vietnam à Miss Monde Multiculturel, un concours international réunissant des candidates de plusieurs pays, où les participantes rivalisent de beauté, de savoir et de culture.

"Miss Vietnam Multiculturel ne se résume pas à la beauté physique, mais vise également à diffuser les valeurs de notre culture nationale. La lauréate devra incarner la modernité, l’intelligence et la fierté de l’identité vietnamienne", a déclaré Phan Kim Oanh, présidente du comité d’organisation, lors d’une conférence de presse le 20 août.

Dans le contexte de l’intégration internationale, les organisateurs soulignent l’importance de préserver et de promouvoir l’identité culturelle. La lauréate sera non seulement une reine de beauté, mais aussi une ambassadrice culturelle, reliant le passé et le présent et contribuant à rehausser la notoriété du Vietnam sur la scène culturelle mondiale.

Le concours est ouvert aux Vietnamiennes âgées de 18 à 33 ans, mesurant au moins 1,63 m, célibataires et titulaires d’un diplôme d’études secondaires et plus, n’ayant jamais été enregistrées pour le mariage (les mères célibataires sont acceptées).

Les épreuves préliminaires du 18 novembre et les demi-finales du 22 novembre, qui se dérouleront en trois étapes : Áo dài (tunique traditionnelle), Robe de soirée et Talent, pour choisir une liste de 30 finalistes pour la grande finale.

La grande finale aura lieu le 23 novembre au Théâtre Hô Guom, à Hanoï. La gagnante représentera le Vietnam à Miss Monde Multiculturel 2026, qui se tiendra au Vietnam.

