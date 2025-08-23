La culture doit consolider la confiance et façonner le "soft power" national

Le 23 août, à Hanoï, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a solennellement célébré le 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur culturel (28 août 1945 - 2025) et a reçu l'Ordre du Travail de première classe.

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et du Premier ministre, Pham Minh Chinh.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude aux générations successives de cadres et agents du secteur de la culture, de l'information, des arts, du sport et du tourisme, ainsi qu'aux artistes, journalistes, chercheurs, entraîneurs, sportifs et à des millions d'acteurs culturels de base à travers le pays.

Il a rappelé avec émotion le rôle pionnier des "soldats de la culture" durant la Révolution, affirmant que, dans la paix, la culture demeure une force de première ligne sur le front idéologique et spirituel. Alors que le Vietnam s'engage sur la voie du développement pour devenir un pays à revenu élevé, dans un contexte mondial en constante mutation et complexité, il a souligné que la culture devait "aller de l'avant, éclairer, guider, consolider la confiance et façonner le soft power national".

Le leader du Parti a appelé le secteur à mettre en œuvre de manière globale les directives et points de vue du Parti, à placer la culture sur un pied d'égalité avec l'économie, la politique et la société, et à bâtir un environnement culturel sain, de la famille à l'ensemble de la société. Il a insisté sur l'éducation éthique, la prévention des violences domestiques et scolaires, ainsi que sur le développement d'une culture numérique civilisée et sûre.

Il a également souligné l'importance de former, valoriser et honorer les intellectuels, artistes, entraîneurs, sportifs, entrepreneurs du tourisme et acteurs culturels à tous les niveaux, en particulier à la base ; de protéger les droits d'auteur et d'encourager les jeunes talents.

Le développement des industries culturelles et de l'économie créative doit devenir un nouveau pilier de croissance. Il convient de perfectionner l'institution du marché culturel, les mécanismes financiers et la politique fiscale ; de développer l'infrastructure numérique pour la production, la distribution et la consommation des produits culturels ; de construire des clusters, des parcs industriels créatifs et des "vallées culturelles" associées aux grandes villes et centres touristiques.

Tô Lâm a insisté sur la préservation et la valorisation du patrimoine en lien avec le développement durable, l'application des technologies numériques et de l'intelligence artificielle à la numérisation patrimoniale, à l'exposition et à l'éducation, ainsi que sur le développement d'un tourisme patrimonial responsable.

Il a également appelé à promouvoir le sport de masse et de haut niveau, à renforcer l'éducation physique dans les écoles, à former de jeunes athlètes selon des standards modernes et à élargir la coopération internationale.

Concernant le tourisme, il a plaidé pour une restructuration afin d'accroître la compétitivité, en mettant en avant des produits imprégnés de l'identité culturelle, un tourisme vert, intelligent et sobre en carbone, une meilleure formation des ressources humaines et la consolidation de la marque "Vietnam – beauté éternelle, culture rayonnante".

Le secrétaire général a mis l'accent sur la diplomatie culturelle, la promotion de l'image nationale, la participation active aux réseaux créatifs internationaux, ainsi que l'organisation de festivals et de semaines culturelles d'envergure régionale et mondiale, dans un esprit de paix, d'amitié et de respect des différences.

Il a également appelé à accélérer la transformation numérique du secteur, à développer des bases de données culturelles et des plateformes de diffusion, à renforcer la sécurité des informations et à lutter contre les contenus préjudiciables et déformés, afin de protéger résolument les fondements idéologiques du Parti et de bâtir un "bouclier souple" de valeurs et de normes sociales.

Enfin, il a affirmé que la culture ne pouvait être périphérique aux politiques de développement, mais devait imprégner tous les projets, avec une vision de long terme et des standards élevés. Il a exhorté les intellectuels et artistes, véritables "ingénieurs de l'âme" du peuple, à poursuivre leur créativité avec courage et sincérité, en s'appuyant sur le peuple et en s'inspirant de la vie, tout en rejetant fermement toute forme de commercialisation vulgaire et en intégrant les élites culturelles du monde pour enrichir le patrimoine national.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général Tô Lâm a remis l'Ordre du Travail de première classe au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également décerné cette distinction au ministre Nguyên Van Hùng.

La cérémonie a honoré 80 figures exemplaires du secteur, qualifiées de véritables "ambassadeurs culturels", qui, par leur créativité, leur engagement et leur efficacité, contribuent à la mission de revitalisation et de développement de la culture vietnamienne.

