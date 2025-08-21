Café bánh mì : une fresque musicale vietnamo-sud-coréenne

Dans le cadre des festivités marquant la Fête nationale (2 septembre), le Théâtre dramatique du Vietnam a pris une initiative originale : la création de la comédie musicale novatrice Café bánh mì (café et sandwich vietnamien).

Photo : Théâtre dramatique du Vietnam/CVN

Particularité de cette œuvre : elle est le fruit d’une coopération avec une équipe d’artistes venue de République de Corée.

Les scènes vietnamiennes accueilleront ainsi un spectacle musical contemporain où récit historique et approche interculturelle se conjuguent pour retracer la grandeur humaine et la pensée universaliste du Président Hô Chi Minh, à travers une mise en scène métaphorique et émotive.

Le choix du titre Café bánh mì peut sembler surprenant au premier abord. Pourtant, il condense à lui seul l’esprit de la pièce. Selon son metteur en scène et directeur artistique sud-coréen Park Hyun Woo, ces deux mets emblématiques - le café et le bánh mì - incarnent l’ordinaire, le quotidien, mais aussi la proximité et la simplicité du peuple vietnamien. Ces éléments familiers deviennent ainsi des symboles puissants représentant les figures anonymes ayant œuvré dans l’ombre pour l’indépendance nationale. Par ce titre évocateur, l’équipe artistique entend leur rendre hommage, explique Park Hyun Woo en présentant sa vision derrière la création de l’œuvre.

La pièce illustre l’esprit patriotique et le courage du peuple vietnamien durant les jours effervescents précédant la Révolution d’Août 1945. Elle recrée fidèlement le contexte social du Vietnam en temps de guerre, marqué par la pauvreté et d’immenses sacrifices.

En particulier, l’œuvre rend hommage à l’intense patriotisme du peuple, notamment celui de la petite bourgeoisie, qui non seulement a contribué financièrement, mais s’est aussi montrée prête à sacrifier sa vie pour la révolution.

Le choix du titre Café bánh mì, combinant deux éléments familiers de la vie quotidienne vietnamienne, incarne la simplicité, la ténacité et l’amour profond de la patrie qui caractérisent les Vietnamiens. La mise en scène épurée, renforcée par l’usage symbolique de la lumière et des accessoires, restitue avec justesse l’atmosphère historique d’il y a plus de 80 ans.

La musique de Café bánh mì, à la fois épique et accessible, guide le public à travers les émotions et les luttes intérieures des personnages. Les chorégraphies mêlent gestes du quotidien et langage corporel symbolique, rendant la guerre palpable au-delà des bruits de fusil - jusque dans les silences et les respirations des protagonistes.

Photo : Théâtre dramatique du Vietnam/CVN

Un moment fort du spectacle est la reconstitution de la lecture de la Déclaration d’Indépendance du 2 septembre 1945 par le Président Hô Chi Minh. Mise en scène dans un décor vibrant de ferveur populaire, cette séquence a suscité une émotion profonde parmi les spectateurs. La conclusion, marquée par l’hymne national chanté à l’unisson par les artistes et le public, a créé une atmosphère solennelle et inoubliable.

"À travers Café bánh mì, nous souhaitons que l’histoire de la lutte pour l’indépendance soit gravée dans la mémoire collective, afin de mieux construire l’avenir", a déclaré Park Hyun Woo, directeur artistique.

Le metteur en scène Cho Joon Hui a, pour sa part, exprimé l’espoir que "cette œuvre devienne un pont culturel entre les deux pays, à l’heure où le Vietnam et la République de Corée célèbrent ensemble 80 ans d’indépendance".

Pour Kiêu Minh Hiêu, directeur du Théâtre dramatique du Vietnam, il s’agit d’un projet spécial, réalisé avec tout le cœur des artistes vietnamiens et coréens, pour transmettre un message fort sur l’histoire, la culture et l’humanité des deux peuples.

Selon Nguyên Thi Mai Quyên, productrice du spectacle, Café bánh mì est un hommage artistique à la nation vietnamienne, alliant valeur esthétique et message social profond. Il se veut un trait d’union entre l’art, l’histoire et le public - au Vietnam comme au-delà.

