Le Vietnam renforce sa protection consulaire après le naufrage du Nicaragua

>> Une délégation du PCV effectue une visite de travail au Nicaragua

>> Les dirigeants du Venezuela et du Nicaragua félicitent le chef du Parti Tô Lâm

>> Les dirigeants du Venezuela et du Nicaragua félicitent le nouveau président vietnamien

Les trois Vietnamiens sont Truong Thi My Khanh (24 ans), Ho Long (25 ans) et Nguyên Van Duoc (26 ans), qui reçoivent des soins médicaux et des fournitures de la part des autorités nicaraguayennes. L'accident s'est produit le 5 février, lorsqu'un bateau transportant 17 migrants en provenance d'Inde, d'Iran, d'Égypte et du Vietnam a coulé près des îles du Maïs au Nicaragua. En conséquence, cinq personnes sont mortes, quatre sont toujours portées disparues et huit, dont les trois Vietnamiens, ont été sauvées vivantes. Les autorités nicaraguayennes ont demandé que les familles des victimes soient informées et qu'elles collaborent au retour des trois citoyens vietnamiens dans leur pays.



VNA/CVN