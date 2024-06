Le Vietnam affiche une croissance de 6,42% au premier semestre

Sur la croissance totale de la valeur ajoutée de l’économie, les secteurs de l’agroforesterie-pêche, de l’industrie-construction et des services ont augmenté de 3,38%, 7,51% et 6,64%, contribuant respectivement à hauteur de 5,96%, 44,28% et 49,76%.

Le GSO a également souligné qu’au sein du secteur des services, les exportations ont augmenté, s’alignant sur la reprise mondiale de la demande des consommateurs, affectant positivement la croissance économique du pays.

Concernant la structure économique au premier semestre, l’agroforesterie-pêche a représenté 11,55%, tandis que les secteurs de l’industrie-construction et des services ont représenté 36,44% et 43,35%.

En termes d’utilisation du PIB au cours de cette période, la consommation finale et l’accumulation d’actifs ont augmenté de 5,78% et 6,72% sur un an, contribuant à hauteur de 64,26% et 35,15% à la croissance économique globale. Les exportations et importations de biens et services ont progressé de 16,89% et 16,95%, la balance commerciale contribuant à hauteur de 0,59%.

Pour le deuxième trimestre, la croissance économique du pays a atteint 6,93%, soit un peu moins que le taux de 7,99% du deuxième trimestre 2022 sur la période 2020-2024.

S’exprimant lors de l’événement, la directrice générale du GSO, Nguyên Thi Huong, a déclaré que la situation socio-économique du Vietnam au deuxième trimestre avait donné des résultats positifs dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales.

Les politiques de gestion du gouvernement, menées par le Premier ministre et divers ministères et localités, se sont progressivement révélées efficaces, assurant le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement et de distribution des biens et services, réduisant les taux d’intérêt des prêts, stabilisant le marché des changes, favorisant le décaissement des investissements publics, et la mise en œuvre de programmes de crédit pour soutenir divers secteurs.

