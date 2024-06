L’économie vietnamienne attire des prévisions positives au 2e trimestre

Selon les prévisions de Standard Chartered Bank, la croissance du PIB du Vietnam au deuxième trimestre 2024 atteindrait 5,3% en rythme annuel. Un chiffre impressionnant, qui confirme la capacité de l’économie vietnamienne à se redresser et à se développer après les difficultés causées par la pandémie et les fluctuations économiques mondiales.

Dans son récent rapport, UOB prévoit une hausse du PIB au deuxième trimestre de 6%. Avec ce chiffre, le Vietnam se classerait au deuxième rang dans la région ASEAN-6, juste derrière les Philippines. Cela reflète la flexibilité et la résilience de l’économie face aux fluctuations des marchés internationaux.

HSBC est encore plus optimiste avec une croissance de 6,5% au 2e trimestre. Avec ce taux de croissance, le Vietnam pourrait dépasser les Philippines pour devenir leader au sein de l’ASEAN.

L’enquête de Bloomberg montre que le PIB du Vietnam au deuxième trimestre 2024 pourrait également croître de 6,5%. Selon ce site Internet américain, la Banque d’État devrait maintenir le taux d’intérêt opérationnel inchangé dans un avenir proche. Cela signifie que la charge de "remettre l’économie sur le chemin de la croissance en attirant les investisseurs et en encourageant les dépenses" incombera lourdement au gouvernement.

Pour toute l’année 2024, les organisations financières internationales font également des prévisions prometteuses. La Banque asiatique de développement (BAD) prévoit une croissance de 6%. Les experts de la BAD estiment que le défi politique du Vietnam réside dans la nécessité d’accroître l’efficacité des investissements publics pour stimuler la croissance à court terme tout en garantissant la stabilité et le développement durable à long terme.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Vietnam se classera au 20e rang mondial avec une croissance de 5,8% en 2024. Cependant, à moyen terme, le FMI s’attend à ce que le Vietnam ait de nombreuses opportunités liées à la numérisation et à la transition verte et prévoit une croissance de 6,5%.

La Banque mondiale a également fait une prévision positive, avec 5,5% en 2024. Avec ce taux, le Vietnam continuerait de figurer dans le premier groupe mondial en termes de taux de croissance économique.

Les prévisions positives des organisations internationales témoignent de la confiance dans le potentiel de croissance de l’économie vietnamienne. Grâce à des politiques et des efforts appropriés de la part du gouvernement, le Vietnam pourra atteindre ses objectifs de croissance et continuer à affirmer sa position de point brillant dans la région et dans le monde.

